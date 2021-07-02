Український мед отримав "золото" на конкурсі в Лондоні

Вітчизняні бджолярі отримали п'ять золотих, чотири срібних та одну бронзову нагороду. Оцінювали смак меду, консистенцію, аромат і зовнішній вигляд.

Стали відомі результати конкурсу London Honey Awards 2021, який проходив у травні цього року. Відповідно до них, призові місця отримали 10 видів меду від семи українських виробників.

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Оцінку меду проводили міжнародні експерти з меду. Вони оцінювали продукт "сліпим" методом, тобто без пакування і будь-яких характерних ознак. Кожен суддя проводив органолептичний аналіз та оцінював такі характеристики, як зовнішній вигляд, консистенцію, аромат і смак.

Український мед позначений такими найменуваннями:

Vesela Bdzhilka by Easy Energy LLC — золото;

Bdzholyna Sadyba Meadows by Bdzholyna Sadyba — золото;

Bdzholyna Sadyba Wild honey by Bdzholyna Sadyba — золото;

BeeCool Mountain Flowers by BeeCool — золото;

James Bee by James Bee — золото;

BeeCool Reserve Wild Forest by BeeCool — срібло;

Charivna Bzz Herbs by Charivna Bzz — срібло;

Honey Heritage — Grandfatherʼs Fairytale by Honey Heritage — срібло;

Honey Heritage — Secret of the Forest by Honey Heritage — срібло;

Honey Heritage — Family Legacy by Honey Heritage — бронза.

Микола Андоні, керівник пасіки "Бджолина садиба" з Харківської області, яка отримала дві золоті нагороди, повідомив виданню KHARKIV Today, що підготовка до конкурсу тривала три місяці.

"Звичайно, з досвіду минулого року вже було більш-менш зрозуміло, що та як проходить, який мед краще відправити і я всім бджолярам рекомендував. Мед відправляли туди за допомогою нашого посольства в Лондоні. З ними я вів роботу, як мед доставити туди весь, потім, щоб вони віднесли організаторам. Вони писали листи, щоб мед перетинав кордон без перешкод, що це на конкурс. Це була довга робота", — розповів бджоляр із 12-річним стажем.

Вперше Андоні брав участь у конкурсі в 2020 році, тоді його продукт отримав срібну медаль.

За його словами, пасіка знаходиться практично в Національному природному парку "Гомільшанські ліси". У процесі створення цього меду бджоли використовують понад 70 рослин і дерев, тому букет його меду виходить таким особливим.

Як повідомлялося раніше, під час перевезення у вантажівці "Укрпошти" загинули вісім мільйонів бджіл, яких відправили із Закарпатської області. За словами передбачуваних підлеглих, вартість всіх загиблих бджіл на ринку становила приблизно 500 тисяч гривень. Після події відправники звернулися в поліцію і заявили про намір подати до суду через заподіяну шкоду.

Нагадаємо також, що вчені з Нідерландів навчили бджіл моментально визначати коронавірусну інфекцію за запахом.