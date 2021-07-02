Украинский мед получил "золото" на конкурсе в Лондоне

Отечественные пчеловоды получил пять золотых, четыре серебряных и одну бронзовую награду. Оценивали вкус меда, консистенцию, аромат и внешний вид.

Стали известны результаты конкурса London Honey Awards 2021, который проходил в мае этого года. В соответствии с ними, призовые места получили 10 видов меда от семи украинских производителей.

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Оценку меда проводили международные эксперты по меду. Они оценивали продукт "слепым" методом, то есть без упаковки и каких-либо отличительных признаков. Каждый судья проводил органолептический анализ и оценивал такие характеристики, как внешний вид, консистенцию, аромат и вкус.

Украинский мед обозначен такими наименованиями:

Vesela Bdzhilka by Easy Energy LLC — золото;

Bdzholyna Sadyba Meadows by Bdzholyna Sadyba — золото;

Bdzholyna Sadyba Wild honey by Bdzholyna Sadyba — золото;

BeeCool Mountain Flowers by BeeCool — золото;

James Bee by James Bee — золото;

BeeCool Reserve Wild Forest by BeeCool — серебро;

Charivna Bzz Herbs by Charivna Bzz — серебро;

Honey Heritage — Grandfather’s Fairytale by Honey Heritage — серебро;

Honey Heritage — Secret of the Forest by Honey Heritage — серебро;

Honey Heritage — Family Legacy by Honey Heritage — бронза.

Николай Андониев, руководитель пасеки "Бджолина садиба" из Харьковской области, которая получила две золотых награды, сообщил изданию KHARKIV Today, что подготовка к конкурсу заняла у него три месяца.

"Конечно, по опыту прошлого года уже было более-менее понятно, что и как проходит, какой мед лучше отправить и я всем пчеловодам рекомендовал. Мед отправляли туда с помощью нашего посольства в Лондоне. С ними я вел работу, как мед доставить туда весь, потом, чтобы они отнесли организаторам. Они писали письма, чтобы мед пересекал границы без преград, что это на конкурс. Эта была длинная работа", — рассказал пчеловод с 12-летним стажем.

Впервые Андониев принимал участие в конкурсе в 2020 году, тогда его продукт получил серебряную медаль.

По его словам, пасека находится практически в Национальном природном парке "Гомольшанские леса". При создании этого меда пчелы используют более 70 растений и деревьев, потому букет его меда получается таким особенным.

Как сообщалось ранее, во время перевозки в грузовике "Укрпочты" погибли восемь миллионов пчел, которых отправили из Закарпатской области. По словам предполагаемых подчиненных, стоимость всех погибших пчел на рынке составляла около 500 тысяч гривен. После произошедшего отправители обратились в полицию и заявили о намерении подать в суд из-за причиненного ущерба.

Напомним также, что ученые из Нидерландов научили пчел моментально определять коронавирусную инфекцию по запаху.