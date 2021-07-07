Президент Ізраїлю Рівлін таємно їздив по країні в гримі та перуці (фото)

Фото опубліковане в день, коли президент покидає свою посаду.

Служба загальної безпеки Ізраїлю (ШАБАК) опублікувала фото 81-річного президента Реувена Рівліна в перуці, бороді та гримі. Воно було зроблене під час візиту президента в один з оперативних підрозділів ШАБАК.

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Подорожував він без кортежу, в супроводі кількох співробітників оперативного управління ШАБАК.

Фото розсекречене тому, що сьогодні, 7 липня, Рівлін завершує свою каденцію на посаді глави держави.

Обраний президент Іцхак Герцоґ складе президентську присягу в кнесеті (парламенті) і з цього моменту вступить на посаду 11-го президента Ізраїлю.

Рівлін і Герцоґ попросили призначити церемонію на цю дату, щоб вона пройшла до початку девʼяти траурних днів скорботи щодо руйнування Храму.

Президент Ізраїлю формально вважається главою держави. Однак Ізраїль є парламентською республікою, тому президент здійснює головним чином представницькі та церемоніальні функції, а реальні владні повноваження знаходяться в руках глави уряду. Президент обирається кнесетом на семирічний термін, одна й та ж сама особа не може бути обрана президентом більше ніж на один термін.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Ізраїлі настав кінець епохи премʼєра Нетаньягу. Ми розбиралися, куди поведе Ізраїль перший в історії уряд за участю арабів.