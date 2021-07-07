Президент Израиля Ривлин тайно ездил по стране в гриме и парике (фото)

Фото опубликовано в день, когда президент покидает свой пост.

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) опубликовала фото 81-летнего президента Реувена Ривлина в парике, бороде и гриме. Оно было сделано во время визита президента в одно из оперативных подразделений ШАБАК.

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Путешествовал он без кортежа, в сопровождении нескольких сотрудников оперативного управления ШАБАК.

Фото рассекречено потому, что сегодня, 7 июля, Ривлин завершает свою каденцию на посту главы государства.

Избранный президент Ицхак Герцог принесет президентскую присягу в кнессете (парламенте) и с этого момента вступит в должность 11-го президента Израиля.

Ривлин и Герцог попросили назначить церемонию на эту дату, чтобы она прошла до начала девяти траурных дней скорби по разрушению Х​рама.

Президент Израиля формально считается главой государства. Однако Израиль является парламентской республикой, поэтому президент исполняет главным образом представительские и церемониальные функции, а реальные властные полномочия находятся в руках главы правительства. Президент избирается кнессетом на семилетний срок, одно и то же лицо не может быть избрано президентом более чем на один срок.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Израиле наступил конец эпохи премьера Нетаньяху. Мы разбирались, куда поведет Израиль первое в истории правительство с участием арабов.