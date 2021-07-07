Президент Израиля Ривлин тайно ездил по стране в гриме и парике (фото)
Фото опубликовано в день, когда президент покидает свой пост.
Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) опубликовала фото 81-летнего президента Реувена Ривлина в парике, бороде и гриме. Оно было сделано во время визита президента в одно из оперативных подразделений ШАБАК.
Путешествовал он без кортежа, в сопровождении нескольких сотрудников оперативного управления ШАБАК.
Фото рассекречено потому, что сегодня, 7 июля, Ривлин завершает свою каденцию на посту главы государства.
Избранный президент Ицхак Герцог принесет президентскую присягу в кнессете (парламенте) и с этого момента вступит в должность 11-го президента Израиля.
Ривлин и Герцог попросили назначить церемонию на эту дату, чтобы она прошла до начала девяти траурных дней скорби по разрушению Храма.
Президент Израиля формально считается главой государства. Однако Израиль является парламентской республикой, поэтому президент исполняет главным образом представительские и церемониальные функции, а реальные властные полномочия находятся в руках главы правительства. Президент избирается кнессетом на семилетний срок, одно и то же лицо не может быть избрано президентом более чем на один срок.
Напомним, ранее Фокус писал, что в Израиле наступил конец эпохи премьера Нетаньяху. Мы разбирались, куда поведет Израиль первое в истории правительство с участием арабов.