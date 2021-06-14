Конец эпохи Нетаньяху. Куда поведет Израиль первое в истории правительство с участием арабов

Вчера впервые за 12 лет в Израиле присягнуло правительство без Беньямина Нетанияху и Ликуда — партии, почти беспрерывно правившей страной вот уже более 40 лет.

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В новую правящую коалицию вошли восемь партий:

"Еш Атид" (центристы), лидер — Яир Лапид.

"Ямина" (правые), лидер — Нафтали Беннет.

"Кахоль Лаван" (центристы), лидер — Бенни Ганц.

"Наш дом - Израиль" (правые), лидер — Авигдор Либерман;

"Израильская партия труда" (левые), лидер — Мейрав Михаэли;

"Новая надежда" (правые), лидер — Гидеон Саар;

"Мерец" (левые), лидер — Ницан Горовиц;

РААМ (исламисты), лидер — Мансур Аббас.

А ведь новое правительство уникально еще и тем, что впервые за всю историю государства евреев в нем представлена арабская партия, причем, исламистская. Буквально лет десять назад такое вообще было немыслимо. Немыслимо было представить и правительство, где радикальные правые разделят с левыми министерские портфели. Нет сомнений, что это самое удивительное правительство за всю историю Израиля.

[ + – ] 36-е правительство Израиля. День первый. Групповое фото

Новый премьер-министр Нафтали Бенет уже поклялся хранить верность стране и ее законам, а также добросовестно выполнять свою работу. Но я напомню, что его партия на этих последних выборах набрала всего семь мандатов, в то время как Ликуд, возглавляемая бессменным Нетаньяху, набрала тридцать мандатов. Но премьером стал именно Бенет. Почему? Дело в том, что мало набрать большинство, требуется сколотить коалицию из 61-го депутатского мандата(из 120, представленных в парламенте).

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Да, демократические системы в мире очень разные, а израильская еще и имеет свою неповторимую специфику. Вместе с тем, это 36-ое правительство за 73 года существования государства. Израиль можно за очень многое упрекнуть, однако механизмы сменяемости власти в нем работают. А тот факт, что арабам таки удалось пробить "стеклянный потолок", требует отдельной аналитики. Скажу честно, я ожидал разные развития событий, но точно не арабскую партию у власти.

Что будет дальше?

Это хороший вопрос.Беннет будет премьер-министром в течение двух ближайших лет, в течение которых внешней политикой страны будет рулить Яир Лапид — экстравагантный политик с центристскими взглядами и популистской риторикой, бывший шоумен. Через два года предстои трокировка: Лапид станет премьером, а Беннет — министром внутренних дел.

Интересно взглянуть на гипермилитаризованный Израиль, у руля которого стоит не генерал, не подпольщик-боевик и не спецназовец (Нетаньяху и Бенет являлись офицерами спецназа Израиля — Саерет Маткаль), а "простой смертный".

Кумир сердец и человек, сделавший свою карьеру не мечом, а сценой и микрофоном. Впрочем, Лапиду не привыкать к вниманию телекамер и толпам зрителей.

Остаются острые вопросы, которые будет вынуждено решать это новое правительство. Речь о развитии периферии и регионов, а также экономики и энергетики, о безопасности, в частности, о иранском вопросе. Иран не скрывает, что собирается обзавестись ядерным оружием и Бенет уже в своей первой речи заявил, что сделает все, что бы этого не случилось. Так или иначе, перед этим правительством, которое уже прозвали "правительство перемен", стоит ворох острых и важных вопросов.

[ + – ] Нафтали Бенет и Яир Лапид.

Совершенно неясно, как будет вести себя арабская партия РААМ. Арабы впервые в правительстве. Остается палестинский вопрос — бомба замедленного действия. Проблемы с военным режимом на Западном берегу и с сектором Газа так и остаются не решенными.

Хватит ли политической воли новому правительству поменять курс по этим вопросам? А если не поменять, то хотя бы озвучить проблематику и заговорить об этом. Что, например, военному режиму должен быть положен конец и необходимо либо аннексировать Западный берег, либо вывести оттуда войска.

В любом случае, мы — свидетели исторических перемен. Нас ждет еще много интересного и непредвиденного.