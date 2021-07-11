Вперше в історії Німеччина оголосила режим НС через атаки хакерів: постраждали 157 тис. Осіб

Влада району Анхальт-Биттерфельд стверджують, що через дії зловмисників ряд міст "паралізовані як мінімум на тиждень".

Вперше в історії Німеччини через хакерську атаку довелося оголосити надзвичайну ситуацію. Влада району Анхальт-Биттерфельд у федеральній землі Саксонія-Ангальт пішли на цей крок через неможливість відновлення роботи сервера місцевої адміністрації.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації і тепер адміністрація району повинна припинити роботу на два тижні, повідомляє DW.

Хакери почали атакувати комп'ютерну систему ще у вівторок, в результаті чого влада районане можуть проводити соціальні виплати.

Ангальт-Биттерфельд — район в Німеччині. Центр району — місто Кьотен. Займає площу 1453 км². До складу району входить 10 міст. Населення 157 тисяч чоловік. Район був організований 1 липня 2007 року в рамках територіальної реформи землі Саксонія-Ангальт шляхом злиття трьох районів: Кьотен, Биттерфельд, Ангальт-Цербст.

"Ми практично паралізовані як мінімум на тиждень", — говорять в прес-службі місцевої влади.

У Федеральному управлінні інформаційної безпеки заявили, що фахівці вже працюють над вирішенням проблеми.

"У Німеччині вже були хакерські атаки на муніципалітети, але ще жодного разу через це не оголошували режим надзвичайної ситуації", — заявляють в прес-службі відомства.

Влада району не повідомляють подробиці про хакерів, аргументуючи це тим, що це справа поліції. Єдине, про що відомо, так це те, що кілька серверів були заражені з невідомого джерела, в результаті чого зашифровано поки що невідома кількість файлів. Але критично важливі системи були відключені від мережі, щоб уникнути відтоку даних.

Експерти підозрюють, що мова може йти про шантаж. У таких випадках хакери дешифрують дані тільки після отримання певної суми грошей. У Німеччині останнім часом почастішали хакерські атаки на мережі як приватних, так і державних підприємств.