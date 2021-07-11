Впервые в истории Германия объявила режим ЧС из-за атаки хакеров: пострадали 157 тыс. человек

Власти района Анхальт-Биттерфельд утверждают, что из-за действий злоумышленников ряд городов "парализованы как минимум на неделю".

Впервые в истории Германии из-за хакерской атаки пришлось объявить чрезвычайную ситуацию. Власти района Анхальт-Биттерфельд в федеральной земле Саксония-Анхальт пошли на этот шаг из-за невозможности возобновления работы сервера местной администрации.

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Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации и теперь администрация района должна прекратить работу на две недели, сообщает DW.

Хакеры начали атаковать компьютерную систему еще во вторник, в результате чего власти районане могут проводить социальные выплаты.

Анхальт-Биттерфельд — район в Германии. Центр района — город Кётен. Занимает площадь 1453 км². В состав района входит 10 городов. Население 157 тысяч человек. Район был организован 1 июля 2007 года в рамках территориальной реформы земли Саксония-Анхальт путём слияния трех районов: Кётен, Биттерфельд, Анхальт-Цербст.

"Мы практически парализованы как минимум на неделю", — говорят в пресс-службе местной власти.

В Федеральном управлении информационной безопасности заявили, что специалисты уже работают над решением проблемы.

"В Германии уже были хакерские атаки на муниципалитеты, но еще ни разу из-за этого не объявляли режим чрезвычайной ситуации", — заявляют в пресс-службе ведомства.

Власти района не сообщают подробности о хакерах, аргументируя это тем, что это дело полиции. Единственное, о чем известно, так это то, что несколько серверов были заражены из неизвестного источника, в результате чего зашифровано пока что неизвестное количество файлов. Но критически важные системы были отключены от сети во избежание оттока данных.

Эксперты подозревают, что речь может идти о шантаже. В таких случаях хакеры дешифруют данные только после получения определенной суммы денег. В Германии в последнее время участились хакерские атаки на сети как частных, так и государственных предприятий.