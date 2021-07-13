Lufthansa відмовиться від вітання "пані та панове" на борту літаків
Привітання тепер будуть безособовими і максимально гендерно нейтральними.
Німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила, що на борту літаків для вітання пасажирів більше не буде використовуватися звернення "Шановні пані та панове", повідомило видання Die Welt.
"Для нас важливо врахувати всіх пасажирів у своєму зверненні. Залежно від часу доби можна буде використовувати різні вітання, наприклад, "Дорогі гості", "Доброго ранку/добрий день/добрий вечір" або просто "Ласкаво просимо на борт". Рішення ухвалюватиме командир повітряного судна", — розповіла прессекретарка компанії.
Новий регламент буде поширюватися на всіх авіаперевізників групи, враховуючи Austrian, Swiss, Eurowings і Brussels Airlines.
Заявлено, що це рішення стало результатом широкої дискусії про інклюзивність в компанії. Обіцяно, що зусилля щодо досягнення гендерно-нейтральної мови будуть спрямовані як на пасажирів, так і на співробітників компанії.
Раніше парк "Діснейленд" у Флориді видалив будь-які згадки статі в записаному привітанні перед феєрверком Magic Kingdom і відеосюжетами. Раніше оголошення перед шоу було записано: "Пані та панове, хлопчики і дівчатка, мрійники різного віку", у версії 2021 року залишилися тільки "мрійники".
У квітневому пресрелізі компанія заявляла, що збирається зробити свої парки розваг місцями, "де раді всім", зокрема трансгендерам.
"Інклюзія має важливе значення для нашої культури і веде нас вперед", сказав голова Disney Parks Джош ДʼАмаро.
Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що таке гендерквір і чому покоління Z вважає різноманіття нормою.
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