Lufthansa відмовиться від вітання "пані та панове" на борту літаків

Привітання тепер будуть безособовими і максимально гендерно нейтральними.

Німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила, що на борту літаків для вітання пасажирів більше не буде використовуватися звернення "Шановні пані та панове", повідомило видання Die Welt.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Для нас важливо врахувати всіх пасажирів у своєму зверненні. Залежно від часу доби можна буде використовувати різні вітання, наприклад, "Дорогі гості", "Доброго ранку/добрий день/добрий вечір" або просто "Ласкаво просимо на борт". Рішення ухвалюватиме командир повітряного судна", — розповіла прессекретарка компанії.

Новий регламент буде поширюватися на всіх авіаперевізників групи, враховуючи Austrian, Swiss, Eurowings і Brussels Airlines.

Заявлено, що це рішення стало результатом широкої дискусії про інклюзивність в компанії. Обіцяно, що зусилля щодо досягнення гендерно-нейтральної мови будуть спрямовані як на пасажирів, так і на співробітників компанії.

Раніше парк "Діснейленд" у Флориді видалив будь-які згадки статі в записаному привітанні перед феєрверком Magic Kingdom і відеосюжетами. Раніше оголошення перед шоу було записано: "Пані та панове, хлопчики і дівчатка, мрійники різного віку", у версії 2021 року залишилися тільки "мрійники".

У квітневому пресрелізі компанія заявляла, що збирається зробити свої парки розваг місцями, "де раді всім", зокрема трансгендерам.

"Інклюзія має важливе значення для нашої культури і веде нас вперед", сказав голова Disney Parks Джош ДʼАмаро.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що таке гендерквір і чому покоління Z вважає різноманіття нормою.

Також ми писали про те, як гендерна нерівність може перешкодити вступу України в НАТО.