Lufthansa откажется от приветствия "дамы и господа" на борту самолетов

Приветствия теперь будут безличными и максимально гендерно нейтральными.

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила, что на борту самолетов для приветствия пассажиров больше не будет использоваться обращение "Уважаемые дамы и господа", сообщило издание Die Welt.

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"Для нас важно учесть всех пассажиров в своем обращении. В зависимости от времени суток можно будет использовать разные приветствия, например, "Дорогие гости", "Доброе утро/добрый день/добрый вечер" или просто "Добро пожаловать на борт". Решение будет принимать командир воздушного судна", – рассказала пресс-секретарь компании.

Новый регламент будет распространяться на всех авиаперевозчиков группы, включая Austrian, Swiss, Eurowings и Brussels Airlines.

Заявлено, что данное решение стало результатом широкой дискуссии об инклюзивности в компании. Обещано, что усилия по достижению гендерно-нейтрального языка будут прилагаться в отношении как пассажиров, так и сотрудников компании.

Ранее парк "Диснейленд" во Флориде удалил любое упоминание пола в записанном приветствии перед фейерверком Magic Kingdom и видеосюжетами. Ранее объявление перед шоу гласило: "Дамы и господа, мальчики и девочки, мечтатели всех возрастов", в версии 2021 года остались только "мечтатели".

В апрельском пресс-релизе компания заявляла, что собирается сделать свои парки развлечений местами, "где приветствуются все", в том числе трансгендеры.

"Инклюзия имеет важное значение для нашей культуры и ведет нас вперед", сказал председатель Disney Parks Джош Д’Амаро.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что такое гендерквир и почему поколение Z считает многообразие нормой.

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