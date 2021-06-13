Свобода быть. Что такое гендерквир и почему поколение Z считают многообразие нормой

Поколение зумеров родилось в мире, где можно самим определяться с гендером и сексуальной ориентацией. На смену бинарной системе пришел гендерквир — целый спектр идентичностей. Миллениалам, или бумерам, это до сих пор кажется вызывающим или "нетрадиционным", но молодые люди считают такое многообразие нормой

Весной 2021 года в Великобритании мэром города Бангора выбрали небинарного человека. 23-летний Оуэн Дж. Хуркум идентифицирует себя как агендера, то есть не причисляет к какому-либо гендеру и называет себя "они" (They/Them), а не "он" или "она". Молодого политика поддержало большинство членов городского совета.

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Эта история показывает, что новая реальность уже наступила, но украинское общество (по большей части консервативное) за ней не поспевает. И пока наши люди не могут смириться даже с идеей легализации однополых браков, цивилизованный мир давно определился с этими вопросами и принялся решать другие, гораздо более сложные.

В отличие от состоявшихся взрослых, поколение Z сформировалось совсем в другом информационном поле — с многообразием гендерных идентичностей и сексуального поведения. Но это не означает, что молодые украинцы возрастом от 10 до 25 лет полностью лишены предрассудков.

Голос зумеров

В "Инстаграме" 15-летней Полины Рубис рядом с ее именем написано She/Her (Она/Ее). Такая функция в настройках соцсети появилась недавно, она позволяет пользователю указать свой гендер.

"Для чего это нужно? Для того чтобы люди не судили о гендере человека по тому, как он выглядит. Если вам кажется, что кто-то феминный, это совершенно не означает, что перед вами женщина", — объясняет Полина.

До 13 лет девушка жила в Киеве, сменив несколько государственных и частных школ, два года назад уехала учиться в Канаду. По ее словам, там у подростков нет проблем с тем, чтобы рассказать о своей гендерной идентичности или сексуальной ориентации.

"Мой круг общения очень открыт в этих вопросах, вокруг много небинарных персон, бисексуалов. Они этого вообще не стесняются, спокойно об этом говорят", — рассказывает Полина. Притом она отмечает, что родители и педагоги в школе максимально поддерживают детей.

В небольших городах и поселках давление социума гораздо выше, что влияет на готовность подростков заявлять о своей идентичности и сексуальности

Как-то на уроке учитель английского некорректно использовал местоимение по отношению к ученику, идентифицирующему себя как небинарную персону. Педагог говорил "он" вместо "они".

"После занятия я подошла и указала на его ошибку, учитель ужасно смутился. После этого он предложил каждому написать, кто как себя воспринимает, чтобы обращаться корректно. В Канаде это действительно очень важно", — объясняет украинка.

Полина Рубис уверяет, что, живя в Украине, находилась в компании толерантных сверстников.

"Если говорить о тех же миллениалах, то они росли в то время, когда в обществе даже не рассматривалась возможность того, что ты можешь родиться "не в своем теле", — рассуждает она. Для поколения Полины все иначе, так как любая информация сейчас доступна и есть возможность пообщаться с ровесниками из других стран. Впрочем, до конца избегать предрассудков в Киеве не удавалось. В классе Рубис были случаи, когда за высказывание в защиту прав ЛГБТ одноклассники могли бросить в нее пенал или оскорбить. Правда, по ее словам, такое отношение — скорее исключение, чем правило.

Саша Романцова, исполнительный директор Центра гражданских свобод, соглашается с тем, что нынешние школьники проще относятся к подобным вопросам.

"Во-первых, дети гораздо толерантнее, делить на "своих" и "чужих" их учат взрослые, — комментирует эксперт. Во-вторых, с учетом доступа к интернету и возможности бесконтрольного обмена информацией в социальных сетях хоть с мальчиком из соседнего двора, хоть с девочкой из другой страны у подростков намного больше разнообразия перед глазами. Именно поэтому уже очень сложно вложить им в голову, что существует лишь один "нормативно-правильный" вариант гендера и сексуальности".

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Однако на молодежь по-прежнему имеют большое влияние родители.

"Взрослое поколение украинцев воспитывалось в семьях с ценностями и нормами другого государства — СССР. В воспитании детей стыд и вина шли рука об руку, а родительское поведение, как мы знаем, копируется детьми", — говорит 22-летняя Полина Никитенко, координатор по мобилизации подростков и молодых людей в Киеве благотворительной организации Teenergizer.

Девушка считает, что уровень толерантности может зависеть и от места жительства. В небольших городах и поселках давление социума гораздо выше, что в целом влияет на готовность подростков заявлять о своей идентичности и сексуальности.

Sex Education

В одной из серий популярного британского сериала "Половое воспитание" школьница понимает, что ее не интересует секс, и переживает из-за этого, чувствуя себя "ненормальной". Психотерапевт, которую играет Джиллиан Андерсон, подробно объясняет, что такое асексуальность и почему это не отклонение и не болезнь. На сегодня немало украинцев (как подростков, так, впрочем, и взрослых) узнают о разных видах сексуального поведения или гендерной тематике именно таким образом — из кино. Особенно актуальным это становится из-за отсутствия адекватного и современного полового образования в учебных заведениях.

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Подобные сериалы — отличный источник информации, считает Полина Рубис. По ее словам, рассказ о гендере и сексуальности через фильмы даже лучше учебных лекций, потому что таким образом в обществе нормализируются эти понятия. В Украине, как считает Рубис, остро не хватает своего культурного продукта, раскрывающего такие темы. Снятый в отечественных реалиях сериал сделал бы истории персонажей ближе и понятнее для украинских школьников. Такую попытку уже предпринимали авторы триллера "Первые ласточки", но глубоко вопросы идентификации они не затрагивали.

Как объясняет Саша Романцова, кинематограф для просвещения подходит в том случае, если у школьников есть возможность проговорить со взрослыми свои чувства и мысли, возникшие во время просмотра.

"И не с любым взрослым, а конкретно с тем, кто вызывает у ребенка чувство доверия, безопасности и принятия, — добавляет эксперт. — Не будем забывать, что детям нужно сопровождение для безопасного познания себя и мира вокруг".

Главным преимуществом новой реальности оказалась возможность быть собой. Люди, родившиеся в другое время, изначально получали установки, определяющие весь их жизненный путь. Публично ты мог быть лишь гетеросексуальным мужчиной или женщиной, и все, что выходило за эти рамки, считалось извращением и психическим расстройством. Зумер сам делает свой выбор, и у него есть все шансы не считаться при этом изгоем или больным.