Квадроберам и не снилось: "мама-готка" украшает дом гробами (фото, видео)

По информации журналистов, в доме женщины можно увидеть гробы с ненастоящими скелетами. Она собирается сделать из них мебель.

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23-летняя австралийка Калила Мэтьюз всю жизнь воспитывалась в доме с необычным декором. Дом был украшен различными темными и жуткими предметами — гробами, жуками и животными в рамках. Ее мама является страстной любительницей готической культуры, декора и одежды. За это ее называют "мама-готка", пишет Mirror.

Часто 41-летнюю маму Калилы, да и вообще всю семью, называли "злыми".

"Моя семья находит красоту в вещах, которые другие считают темными. Быть готом или альтернативщиком и любить черный цвет не означает быть злым — это просто другой взгляд на жизнь", — рассказывает она.

Дома у женщин находятся несколько гробов. Многие думают, что гробы семья собирается использовать их для собственного захоронения после смерти. Однако мама дает им новую жизнь и превращает их "в нечто новое". Внутри и сверху гробы украшают ненастоящие скелеты. Позже они превратятся в книжную полку, хранилище для украшений на Хэллоуин и журнальный столик.

Гроб в доме готессы Украшение в доме готессы Насекомое-украшение в доме готессы

"Иногда, гуляя по дому, чувствуешь себя как в музее. Это был медленный процесс сбора экспонатов в течение многих лет и неделями накопления денег, чтобы иметь возможность позволить себе готическое удовольствие", — добавляет Калила.

Женщина рассказывает, что иногда при встрече им говорят ужасные вещи. Однако есть много людей, которые делают маме комплименты по поводу ее макияжа, наряда и стиля в целом.

Калиле нравится, что мама смелая, не боится одеваться и хорошо выглядит даже во время походов в город.

"Мне никогда не будет стыдно за свою маму, потому что она — мое вдохновение", — добавила женщина.

Напомним, в конце сентября Фокус писал, почему квадроберы сейчас у всех на слуху. Эта субкультура в последнее время стала очень распространенной в Украине.

Отметим, в четверг, 24 октября стало известно, что женщина придумала дочери необычное имя. В нем одни согласные.