Квадроберам і не снилось: "мама-готка" прикрашає будинок трунами (фото, відео)

За інформацією журналістів, у будинку жінки можна побачити труни з несправжніми скелетами. Вона збирається зробити з них меблі.

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23-річна австралійка Каліла Метьюз все життя виховувалась у будинку з незвичайним декором. Дім був прикрашений різноманітними темними та моторошними предметами — трунами, жуками та тваринами у рамках. Її мама є пристрасною любителькою готичної культури, декору та одягу. За це її називають "мама-готка", пише Mirror.

Часто 41-річну маму Каліли, та й загалом всю сім'ю, називали "злими".

"Моя сім'я знаходить красу в речах, які інші вважають темними. Бути готом чи альтернативником і любити чорний колір не означає бути злим — це просто інший погляд на життя", — розповідає вона.

Вдома у жінок є декілька трун. Багато хто думає, що труни сім'я збирається використовувати для власного поховання після смерті. Однак мама дає їм нове життя і перетворює їх "на щось нове". Всередині та зверху домовини прикрашають несправжні скелети. Пізніше труни перетворяться на книжкову полицю, сховище для прикрас на Геловін і журнальний столик.

Труна в будинку готеси Прикраса в будинку готеси Комаха-прикраса в будинку готеси

"Іноді, гуляючи будинком, почуваєшся, як у музеї. Це був повільний процес збирання експонатів протягом багатьох років і тижнями накопичення грошей, щоб мати можливість дозволити собі готичне задоволення", — додає Каліла.

Дівчина розповідає, що іноді під час зустрічі їм говорять жахливі речі. Однак є багато людей, які роблять мамі компліменти з приводу її макіяжу, вбрання та стилю загалом.

Калілі подобається, що мама смілива, не боїться одягатись і має добрий вигляд навіть під час походів до міста.

"Мені ніколи не буде соромно за свою маму, бо вона — моє натхнення", — додала жінка.

Нагадаємо, в кінці вересня Фокус писав, чому квадробери наразі у всіх на слуху. Ця субкультура останнім часом стала дуже поширеною в Україні.

Зазначимо, в четвер, 24 жовтня стало відомо, що жінка вигадала доньці незвичайне ім'я. В ньому самі приголосні.