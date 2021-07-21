В Англії помер підліток з тілом 144-річної жінки

Хвороба вплинула на рухливість Ашанті Сміт і призвела до проблем із серцем, однак, до останнього дня життя дівчина дивувала всіх твердістю характеру і силою духу.

У Західному Сассексі (Англія) померла 18-річна Ашанті Сміт, якій за мірками звичайної людини було 144 роки, повідомляє Daily Mail.

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Справа в тому, що дівчина страждала на важку форму прогерії — синдромом Гатчинсона — Гілфорда, тому кожен рік життя Ашанті вважався за 8. Таким чином тіло 18-річної Сміт було еквівалентним організму 144-річної людини. При цьому Ашанті, за британськими законами, була ще підлітком, оскільки повноліття в країні настає з 21 років.

У травні Ашанті виповнилося 18 років, і в цей день вона пішла з друзями в паб, де пила свій улюблений коктейль. За словами матері дівчини, Фібі Луїзи Сміт, її дочка була "блискучою і вольовою людиною", а прогерія вплинула лише на її рухливість, але ніяк не на сильний характер.

[ + – ] Після того, як Ашанті в травні відзначила 18-річчя, вона з радістю відвідувала з друзями паби Фото: Kennedy News and Media/Twitter

"Вона була типовою життєрадісною 18-річною дівчиною, і я любила в ній все. Вона була чудовою, вона була веселою. Вона висловлювала свою думку, і всі це знали. Це не вплинуло на її серце, силу волі чи її почуття до себе — вона відчувала себе красивою щодня. Я переконувалася в цьому щодня. Усі любили й обожнювали цю маленьку дівчинку. Вона так зворушила їхні серця своєю силою волі", — розповіла Фібі журналістам. Жінка додала, що Ашанті вимагала, щоб до неї ставилися, як до будь-якого іншого підлітка і ніколи не акцентували увагу на її хворобі.

[ + – ] Фібі Луїс Сміт з дочкою Ашанті Фото: Phoebe Louise Smith/Facebook

Проте, недуга все ж давала про себе знати. Наприклад, коли після 18-річчя Ашанті ходила з друзями в паб, вона вивихнула стегно, оскільки подібні відстані для неї були занадто важкими, і його тричі довелося вправляти. Однак, вона відмовлялася сідати в коляску, наполягаючи на тому, що здатна дійти сама.

Останній день життя дівчини почався, як будь-який інший, і ніщо не віщувало біди. Вона відправилася в KFC, а потім гуляла по парку з татом. Однак, через пів години їй раптово стало погано.

"Це було дуже прикро. Вона відчувала себе трохи хворою. Батько привів її додому, бо вона сказала, що хоче бачити свою матір", — розповіла подруга Фібі на імʼя Кейлі. Потім стан дівчини погіршився.

[ + – ] Ашанті намагалася жити, як звичайний підліток, не звертаючи уваги на недугу Фото: Phoebe Louise Smith/Facebook

"Вона боролася, але сказала: "Мамо, я люблю тебе. Ти повинна відпустити мене", — згадує Фібі останні слова дочки.

Причиною смерті Ашанті стали серцева недостатність і зношеність організму.

Сім'я віддала данину поваги покійній, запустивши 150 гелієвих кульок, 300 ліхтариків і влаштувавши феєрверк.

Фото: Phoebe Louise Smith/Facebook

Прогерія — вкрай рідкісне генетичне захворювання в дітей, яке викликає стрімке старіння і передчасну смерть. Синдроми хвороби проявляються в перші два роки життя дитини: низький зріст, пізнє прорізування зубів, черепно-лицьові аномалії і диспропорція, гачкуватий ніс, велика голова. Крім того, у таких дітей зморшкувата жорстка шкіра, немає волосся на голові, знижена рухливість суглобів.

Наразі ліків, які б рятували від цієї хвороби, не існує. У світі зафіксовано всього декілька сотень хворих. В Україні єдина дівчинка, яка страждає прогерією, померла влітку цього року у Вінниці. Її звали Ірина Химич.