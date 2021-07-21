В Англии скончалась подросток с телом 144-летней женщины

Болезнь повлияла на подвижность Ашанти Смит и привела к проблемам с сердцем, однако до последнего дня жизни девушка удивляла всех твердостью характера и силой духа.

В Западном Сассексе (Англия) скончалась 18-летняя Ашанти Смит, которой по меркам обычного человека было 144 года, сообщает Daily Mail.

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Дело в том, что девушка страдала тяжелой формой прогерии – синдромом Хатчинсона - Гилфорда, поэтому каждый год жизни Ашанти считался за 8. Таким образом тело 18-летней Смит было эквивалентным организму 144-летнего человека. При этом Ашанти, по британским законам, являлась еще подростком, поскольку совершеннолетие в стране наступает с 21 года.

В мае Ашанти исполнилось 18 лет, и в этот день она пошла с друзьями в паб, где пила свой любимый коктейль. По словам матери девушки, Фиби Луизы Смит, ее дочь была "блестящим и волевым человеком", а прогерия повлияла лишь на ее подвижность, но никак не на сильный характер.

[ + – ] После того, как Ашанти в мае отметила 18-летие, она с радостью посещала с друзьями пабы Фото: Kennedy News and Media/Twitter

"Она была типичной жизнерадостной 18-летней девушкой, и я любила в ней все. Она была великолепна, она была веселой. Она высказывала свое мнение, и все это знали. Это не повлияло на ее сердце, силу воли или ее чувства к себе – она ​​чувствовала себя красивой каждый день. Я убеждалась в этом каждый день. Все любили и обожали эту маленькую девочку. Она так тронула их сердца своей силой воли", – рассказала Фиби журналистам. Женщина добавила, что Ашанти требовала, чтобы к ней относились, как к любому другому подростку, и никогда не акцентировали внимание на ее болезни.

[ + – ] Фиби Луис Сми с дочерью Ашанти Фото: Phoebe Louise Smith/Facebook

Тем не менее, недуг все же давал о себе знать. Например, когда после 18-летия Ашанти ходила с друзьями в паб, она вывихнула бедро, поскольку подобные расстояния для нее были слишком трудными, и его трижды пришлось вправлять. Однако она отказывалась садиться в коляску, настаивая на том, что способна дойти сама.

Последний день жизни девушки начался, как любой другой, и ничто не предвещало беды. Она отправилась в KFC, а затем гуляла по парку с папой. Однако через полчаса ей внезапно стало плохо.

"Это было очень обидно. Она чувствовала себя немного больной. Отец привел ее домой, потому что она сказала, что хочет видеть свою мать", – рассказала подруга Фиби по имени Кейли. Затем состояние девушки ухудшилось.

[ + – ] Ашанти старалась жить, как обычный подросток, не обращая внимания на недуг Фото: Phoebe Louise Smith/Facebook

"Она боролась, но сказала: "Мама, я люблю тебя. Ты должна отпустить меня", – вспоминает Фиби последние слова дочери.

Причиной смерти Ашанти стали сердечная недостаточность и изношенность организма.

Семья отдала дань уважения покойной, запустив 150 гелиевых шаров, 300 фонариков и устроив фейерверк.

Фото: Phoebe Louise Smith/Facebook

Прогерия – крайне редкое генетическое заболевание у детей, которое вызывает стремительное старение и преждевременную смерть. Синдромы болезни проявляются в первые два года жизни ребенка: низкий рост, позднее прорезывание зубов, черепно-лицевые аномалии и диспропорция, крючковатый нос, большая голова. Кроме того, у таких детей морщинистая жесткая кожа, отсутствуют волосы на голове, снижена подвижность суставов.

На данный момент лекарства, которое бы спасало от этой болезни, не существует. В мире зафиксировано всего несколько сотен больных. В Украине единственная девочка, страдающая прогерией, скончалась летом этого года в Виннице. Ее звали Ирина Химич.