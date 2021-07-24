Гравцеві в покер назавжди заборонили відвідувати казино через жарти про самогубство

Після іронічних запитань про суїцид чоловіка відправили до психіатра в кареті швидкої допомоги. За підсумком покерист подав позов на 1,2 млн доларів через "втрачений прибуток".

Гравцеві в покер Скотту Роббинсу назавжди заборонили відвідувати готель-казино Borgata Atlantic City після його жартів про стрибок з вікна готельного номера. Про це повідомляє профільний портал casino.org.

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Так, покерист прибув у готель-казино Borgata Atlantic City для участі в покерному турнірі. Під час реєстрації співробітник установи запитав у Роббінса на якому поверсі той хотів би оселитися, на що гравець жартома відповів наступне:

"Якби мені довелося зістрибнути з вікна високого поверху, зміг би я це зробити?", — запитав Роббінс.

Співробітник готелю порадив йому не робити цього, на що покерист заявив, що не буде, проте продовжив ставити схожі запитання.

"Чи зможу я зістрибнути з нижнього поверху?", — запитав гравець.

Клерк знову сказав, що Роббинсу не варто стрибати з вікна. Покерист знову заявив, що не буде цього робити, однак зазначив, що "оскільки він у будь-якому випад не виживе, то неважливо на якому поверсі його поселять".

Незабаром в номер Роббінса прийшла служба безпеки казино і повідомила, що йому варто обстежитися у психіатра. До лікаря покериста відправили на кареті швидкої допомоги. Психіатр виписав йому довідку, згідно з якою той не є загрозою ні для себе, ні для оточуючих.

Втім, коли Роббінс повернувся в готель, то дізнався, що йому довічно заборонили з'являтися в ньому. Також, стверджує чоловік, співробітники казино поширили інформацію серед інших гравців і покерних мереж, що цю санкцію на нього наклали через "спробу самогубства", через що той втратив спонсорства приблизно на 200 тисяч доларів.

В результаті Скотт Роббінс подав на готель-казино позов на 1,2 мільйона доларів через "потенційно втрачений прибуток".

Повідомляється, що починаючи з 2018 року Роббінс виграв у покерних турнірах понад 417 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що британець виграв 216 тисяч доларів на покерному турнірі в Лас-Вегасі.

Відзначимо, з 2018 року покер став офіційним видом спорту в Україні.