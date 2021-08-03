Спіткала доля оригіналу. У музеї "Титаніка" в США впав макет айсберга, постраждали люди

Власники музею заявляють, що вони ніколи не очікували, що подібний інцидент може статися, тому наразі його роботу призупинили.

У місті Піджен-Фордж, штат Теннесі в музеї "Титаніка" звалився макет айсберга. Унаслідок події постраждали троє відвідувачів музею. Про це повідомляє Fox News.

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За словами власників музею, троє гостей були доставлені в лікарню з травмами. Їх серйозність наразі невідома. Також незрозуміло, що викликало обвалення частини експозиції.

"Зайве говорити, що ми ніколи не думали, що станеться подібний інцидент, оскільки безпека наших відвідувачів і членів екіпажу завжди на першому місці. Ми пишаємося якістю нашого обслуговування і вживаємо заходів для дотримання правил техніки безпеки", — заявили власники.

[ + – ] Інтер'єр музею "Титаніка"

Після інциденту атракціон закрили. Музей — зменшена копія реального "Титаніка", затонулого в 1912 році. У музеї представлені понад 400 історичних артефактів корабля і його пасажирів. Він був відкритий в 2010 році та вважається одним із найбільших у світі. Відвідувачі мають можливість поглянути на інтер'єр корабля, яким було обставлене реальне судно.

[ + – ] Експонати музею Фото: Скриншот

[ + – ] Відео з музею "Титаніка"

Нагадаємо, в Китаї будують повнорозмірну копію "Титаніка", яка матиме ідентичне оригіналу оснащення.

Раніше повідомлялося, що в Канаді знайшли пляшку з листом, яка могла бути скинута з "Титаніка". Частковий аналіз листа доводить його достовірність.