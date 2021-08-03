Постигла судьба оригинала. В музее "Титаника" в США рухнул макет айсберга, пострадали люди

Владельцы музея заявляют, что они никогда не ожидали, что подобный инцидент может произойти, поэтому на данный момент его работу приостановили.

В городе Пиджен-Фордж, штат Теннеси в музее "Титаника" рухнул макет айсберга. В результате происшествия пострадало трое посетителей музея. Об этом сообщает Fox News.

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По словам владельцев музея, трое гостей были доставлены в больницу с травмами. Их серьезность на данный момент неизвестна. Также непонятно, что вызвало обрушение части экспозиции.

"Излишне говорить, что мы никогда не думали, что произойдет подобный инцидент, поскольку безопасность наших посетителей и членов экипажа всегда на первом месте. Мы гордимся качеством нашего обслуживания и принимаем меры для соблюдения правил техники безопасности", — заявили владельцы.

[ + – ] Интерьер музея "Титаника"

После инцидента аттракцион закрыли. Музей — уменьшенная копия реального "Титаника", затонувшего в 1912 году. В музее представлено более 400 исторических артефактов корабля и его пассажиров. Он был открыт в 2010 году и считается одним из самых крупных в мире. Посетители имеют возможность взглянуть интерьер корабля, которым было обставлено реальное судно.

[ + – ] Экспонаты музея Фото: Скриншот

[ + – ] Видео из музея "Титаника"

Напомним, в Китае строят полноразмерную копию "Титаника", которая будет иметь идентичное оригиналу оснащение.

Ранее сообщалось, что в Канаде нашли бутылку с письмом, которая могла быть сброшена с "Титаника". Частичный анализ письма доказывает его достоверность.