"Волосся дибки": підліток зробив неймовірне фото людського обличчя в хмарах

У 14 років 9-класник з Австралії вже заявив про свій талант фотографа, і хоче присвятити цій справі все своє життя.

14-річний Джарвіс Смоллман з Хоптауна у Західній Австралії прославився в ЗМІ після того, як журналісти побачили знімок, зроблений підлітком минулого тижня у прибережному містечку. На своїй сторінці в Instagram Джарвіс опублікував знімок, на якому зображені хмари, і одна з них разюче схожа на моторошне обличчя людини. До того ж під хмарами видно веселку.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Безумовно, найкрутіша хмара, яку я бачив досі... Хоча це було трохи моторошно, коли спостерігали з неба", — підписав він знімок.

[ + – ] Знімок, який прославив австралійського підлітка на весь світ

У бесіді з журналістами Daily Mail Australia учень 9 класу середньої школи округу Равенсторп уточнив, що знімок він зробив перед заходом після шкільного дня.

"Я був задоволений цим. Це класний знімок", — підкреслив він.

Хлопець, який тільки минулого року почав займатися фотографією, сказав, що любить знімати як на суші, так і в океані.

"Все почалося, коли мені подарували водонепроникну камеру GoPro. Тепер я постійно шукаю різні речі для зйомки".

У коментарях користувачі спочатку навіть не могли повірити в те, що цей знімок реальний, проте Джарвіс запевнив, що тут немає ніякого монтажу.

"Ух ти, який приголомшливий знімок матері-природи, з комбінацією жартівника, веселки, краси і чудовиська", "Від цього у мене волосся стає дибки. Ох, моторошний. Чудове захоплення", "Це для суспільства любителів хмар. Чудове фото", — писали під знімком.

Джарвісу вже пророкують багатообіцяючу кар'єру фотографа. У січні цього року юнак посів друге місце в категорії "Юний австралійський фотограф року" за версією журналу Australian Photography Magazine за фото грайливого морського лева.

[ + – ] Журнал Аustralian Photography Magazine відзначив талант юного фотографа, присудивши йому друге місце

Підліток публікує в соцмережі чимало знімків, які вражають майстерністю, а після школи сподівається продовжити кар'єру фотографа.