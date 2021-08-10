"Волосы дыбом": подросток сделал невероятное фото человеческого лица в облаках

В 14 лет 9-классник из Австралии уже заявил о своем таланте фотографа, и хочет посвятит этому делу всю свою жизнь.

14-летний Джарвис Смоллман из Хоптауна в Западной Австралии прославился в СМИ после того, как журналисты увидели снимок, сделанный подростком на прошлой неделе в прибрежном городке. На своей странице в Instagram Джарвис опубликовал снимок, на котором запечатлены облака, и одно из них поразительно похоже на жуткое лицо человека. К тому же под облаками видно радугу.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Безусловно, самое крутое облако, которое я видел до сих пор… Хотя это было немного жутко, когда наблюдали с неба", – подписал он снимок.

[ + – ] Снимок, прославивший австралийского подростка на весь мир

В беседе с журналистами Daily Mail Australia ученик 9 класса средней школы округа Равенсторп уточнил, что снимок он сделал перед закатом после школьного дня.

"Я был доволен этим. Это классный снимок", – подчеркнул он.

Парень, который только в прошлом году начал заниматься фотографией, сказал, что любит снимать как на суше, так и в океане.

"Все началось, когда мне подарили водонепроницаемую камеру GoPro. Теперь я постоянно ищу разные вещи для съемки".

В комментариях пользователи сначала даже не могли поверить в то, что этот снимок реальный, однако Джарвис заверил, что здесь нет никакого монтажа.

"Ух ты, какой потрясающий снимок матери-природы, с комбинацией шутника, радуги, красоты и чудовища", "От этого у меня волосы встают дыбом. Ох, жуткий. Отличный захват", "Это для общества любителей облаков. Отличное фото", – писали под снимком.

Джарвису уже прочат многообещающую карьеру фотографа. В январе этого года юноша занял второе место в категории "Юный австралийский фотограф года" по версии журнала Australian Photography Magazine за фото игривого морского льва.

[ + – ] Журнал Аustralian Photography Magazine отметил талант юного фотографа, присудив ему второе место

Подросток публикует в соцсети немало снимков, которые впечатляют мастерством, а после школы надеется продолжить карьеру фотографа.