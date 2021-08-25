"Це не піар". Лукашенко розповів, навіщо вирощує кавуни (відео)

Президент Білорусі стверджує, що білоруський кавун нічим не гірший за туркменського, а коров'яче молоко з його ферми — "найчистіше".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час відвідування господарства "Острошіци" (Логойський район Мінської області) розповів, навіщо вирощує кавуни на своїй присадибній ділянці, повідомляє в середу, 25 серпня його пресслужба.

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За словами політика, він не просто вирощує різні культури овочів і ягід, а й експериментує, особисто перевіряючи напрацювання білоруських учених.

"Кавуни — це не тому, що піар якийсь, це експерименти. Я починав з одного голландського сорту, учора збирали п'ять різних сортів", — розповів він.

Лукашенко стверджує, що білоруський кавун уже має непогані смакові якості.

"Узагалі нічим не відрізняється наш кавун від того, що мені Емомалі Рахмон прислав (президент Таджикистану. — Ред.). А фахівці кажуть, що це навіть корисніше для нас", — заявив білоруський лідер.

[ + – ] Кавуни з ділянки Лукашенка

Крім того, Лукашенко розповів про молоко, яке дають його 13 корів.

"Це — найчистіше молоко", — похвалився білоруський президент і додав, що він експериментує і в цьому питанні.

"Дивлюся, що треба, бо годувати людей — це питання номер один", — підсумував Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Олександр Лукашенко віддав ОМОНівцям половину врожаю картоплі зі свого городу.

У 2018 році під час спілкування з аграріями президент Білорусі пожартував про власну смерть.

А у 2016-му Лукашенко закликав білорусів не труїти себе іноземними продуктами і відмовитися від звичного поєднання картоплі з м'ясом.