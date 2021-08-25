"Это не пиар". Лукашенко рассказал, зачем выращивает арбузы (видео)

Президент Беларуси утверждает, что белорусский арбуз ничем не хуже туркменского, а коровье молоко с его фермы – "самое чистое".

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения хозяйства "Острошицы" (Логойский район Минской области) рассказал, зачем выращивает арбузы на своем приусадебном участке, сообщает в среду, 25 августа его пресс-служба.

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По словам политика, он не просто выращивает различные культуры овощей и ягод, но и экспериментирует, лично проверяя наработки белорусских ученых.

"Арбузы – это не потому, что пиар какой-то, это эксперименты. Я начинал с одного голландского сорта, вчера собирали пять разных сортов", – рассказал он.

Лукашенко утверждает, что белорусский арбуз уже имеет неплохие вкусовые качества.

"Вообще ничем не отличается наш арбуз от того, что мне Эмомали Рахмон прислал (президент Таджикистана. – Ред.). А специалисты говорят, что это даже полезнее для нас", – заявил белорусский лидер.

[ + – ] Арбузы с участка Лукашенко

Кроме того, Лукашенко рассказал о молоке, которое дают его 13 коров.

"Это – самое чистое молоко", – похвалился белорусский президент и добавил, что он экспериментирует и в этом вопросе.

"Смотрю, что надо, потому что кормить людей – это вопрос номер один", – подытожил Александр Лукашенко.

Напомним, в октябре прошлого года Александр Лукашенко отдал ОМОНовцам половину урожая картофеля из своего огорода.

В 2018 году во время общения с аграриями президент Беларуси пошутил о собственной смерти.

А в 2016-м Лукашенко призвал белорусов не травить себя иностранными продуктами и отказаться от привычного сочетания картошки с мясом.