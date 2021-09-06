Осінь "Талібану". Як перемога талібів змінить життя Афганістану і світову політику

Крім наркотрафіку, в Афганістані ніколи не закінчується тільки одна річ — війна.

Напруження геополітичних пристрастей минулого літа можна порівняти з розгулом стихійних катаклізмів типу рекордної спеки в Греції і Канаді, потопів у Німеччині та Великобританії або урагану "Іда" в США. Але якщо останні обіцяють найближчим часом затихнути, перші восени можуть розгорітися з новою силою. Перш за все, навколо Афганістану.

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Занадто холодно для джихаду

Якби не повідомлення американського молодіжного лайфстайл-журналу Vice про те, що група відьом на сервері Discord зібралися накласти прокляття на "Талібан", то, мабуть, найсмішніший жарт, пов'язаний із Афганістаном, запропонував читачам Ян Фріц в The Atlantic. З 2008 по 2013 рік він служив у ВПС США. Його відрядження в країну воєн і наркотрафіку і знання мови дозволили підслухати багато чого з розмов талібів. Один із них стався взимку в моторошну холоднечу. Коли один із бородатих бойовиків сказав своєму другу, що потрібно до світанку піти і закласти саморобний вибуховий пристрій на повороті дороги, щоб вбити якомога більше американців, той чинив опір.

Навіть за часів королівства центральної влади в Кабулі не вдалося встановити прямий контроль над населенням

- Брате, чому ні? — здивувався перший. — Ми повинні [проводити] джихад.

- Брате, занадто холодно для джихаду.

Така відповідь вносить навіть щось людське у вигляд людей, яких прийнято вважати релігійними фанатиками, готовими без роздумів померти в боротьбі проти невірних. Але спокушатися цим не варто. Тому що, як пише Ян Фріц, "коли було занадто холодно для джихаду, цей пристрій все ж було закладено. Коли у них були 30-річні АК-47, а у нас військові літаки вартістю $100 млн, вони продовжували воювати. Коли ми виїжджали з села, вони забирали його назад. Незалежно від того, що ми робили, куди ми йшли або скільки з них ми вбили, вони поверталися". Врешті-решт вони міркували про те, що "якщо бог дасть, світ буде створено за їхнім образом", ще в ті далекі роки сказали Фріцу "те, що багато інших відмовлялися чути: Афганістан наш". Тобто їхній, талібів.

Війна в Афганістані і помста географії

Це стало самоздійснюваним пророцтвом. Свою роль тут зіграла "помста географії". Кілька років тому книгу з такою назвою випустив американський публіцист і геополітик Роберт Каплан. Її підзаголовок був "Що можуть розповісти географічні карти про прийдешні конфлікти і битви проти неминучого". У ній Каплан стверджував, що чим швидше Америка піде з Іраку й Афганістану, тим краще. А ще говорив про рельєф місцевості, який грає набагато більшу роль, ніж політична географія, про яку люблять розмірковувати військові та інші чини в затишних залах для нарад.

Таліби за допомогою витонченої пропаганди намагаються показати світу інше, ніж раніше, обличчя. Але страти в країні тривають. До участі в них залучають навіть дітей

В іншій своїй книзі — "Муссон. Індійський океан і майбутнє американської політики" — Каплан посилається на гарвардського історика Сугата Бозе. Той помічав: те, що західні аналітики звуть Північно-Західною прикордонною провінцією Пакистану (саме там звили собі гнізда "Аль-Каїда" і "Талібан"), — "взагалі не прикордоння", а "серце" індо-перського та індо-ісламського континууму, який тисячоліття розкидається від високих плоскогір'їв Середньої Азії до вологих Індостанських низин. Таким чином, якщо зважати на географію, історію та культуру, пише Каплан, "то наші старання відокремлювати Афганістан від Пакистану можуть виявитися марними. Успіху в Афганістані можна досягти, тільки якщо політичну стійкість знайдуть обидві країни, а не одна з них".

[ + – ] Марш переможців. Члени військового підрозділу "Талібан" в кабульському аеропорту 31 серпня 2021 року, після того, як США вивели всі свої війська з країни

Каплан не претендує на роль похмурого провидця, однак те, що сталося в Афганістані, вписується в цей його сценарій. Просто тому, що Афганістан, як в інтерв'ю Le Figaro висловився Фабріс Баланш, викладач Університету Ліон-2 і керівник дослідницької групи із Середземномор'я і Близького Сходу: "Це зразок помсти географії: рельєф, який важко контролювати, населення, яке важко змінити". Каменем спотикання тут завжди був поділ країни горами і ущелинами на блоки, де проживають різні етнічні групи, які в свою чергу діляться на клани та племена. Навіть за часів королівства центральної влади в Кабулі не вдалося встановити прямий контроль над населенням. Презирство до географії обернулося фіаско і для двох останніх кампаній — радянської в XX столітті і американської в XXI.

Нові старі таліби

Питання не тільки в тому, що американці йдуть, але в тому, як це відбувається. Оглядач The Washington Post Марк Тіссен саркастично зауважує: "Байден заявив, що це незрівнянно з відходом США з Сайгона, і це правда: це набагато гірше". Весь світ сьогодні бачить, якою кривавою банею це може обернутися для країни, яка вдруге потрапляє під владу талібів. Так, вони стверджують, що змінилися — відтепер ніяких масових страт на стадіонах і позбавлень жінок усіх прав, як це відбувалося за часів їхнього першого правління країною в 1996-2001 роках. Але в осудність талібів можуть вірити хіба що в Росії, чий посол у Кабулі пропонував своїм іноземним колегам не хвилюватися з приводу їхнього приходу, а розслабитися і відвідати посольську сауну. Тому що, на його думку, всілякі там розправи, про які пишуть, це чутки чи справа рук бандитів, які видають себе за талібів: "Якщо зателефонувати на гарячу лінію "Талібану", прийдуть справжні таліби і допоможуть".

У "Талібану" сьогодні є ахіллесові п'яти: тліюче вогнище опору помірної опозиції в Панджшерській ущелині і радикали з "Ісламської держави"

Такий підхід лягає в канву пропаганди, яку використовують нові господарі країни. Явити світові обличчя, які відрізняється від того, яке було в перший раз, — одна з важливих задач. Ще у 2012 році представник організації говорив: "Медіа — базовий і важливий елемент війни між нами і ворогом-окупантом, яка триває. Може бути, [перемога] в медіавійні — це вже більше половини перемоги у війні".

Сьогодні таліби транслюють свої меседжі настільки професійно, що, за запевненням The Washington Post, "експерти вважають: як мінімум одна компанія зі зв'язків з громадськістю консультує "Талібан" на предмет того, як просувати ключові теми, поширювати повідомлення на різних платформах і створювати потенційно вірусні зображення і відео".

Однак ролики з дівчатками, які йдуть в школу в провінції Герат, охоронювані талібами, або новина про створення комісії щодо ЗМІ з метою "заспокоїти медіа", не можуть перекреслити тих страт, які вершать на своєму шляху нові господарі. В середині серпня вони стратили 15 членів Громадського повстання після того, як ті здалися на околиці міста Газні. Слідом за цим у Кандагарі на місцевому стадіоні розстріляли на очах тисяч людей чотирьох командирів Національної армії. Була страта жінки, яка відмовилася приготувати їм їжу — через бідність. Був розстріл музиканта Фавада Андараба — його просто вивели на вулицю і вбили. Як пише ексміністр внутрішніх справ Афганістану Масуд Андараб у себе в Твіттері, просто тому, що він приносив радість і співав: "Наша прекрасна долина ... земля наших предків". У доповіді Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачілет, де йдеться про розправи над колишніми афганськими військовослужбовцями, відзначається, що терористи залучають до участі у стратах навіть дітей.

[ + – ] На чужину. Після бліцкригу талібів частина афганців вибрала гіркий хліб біженців. Шлях цієї групи поки лежить у Пакистан

Афганістан і біженці 2.0

Попереду й інша проблема, яка хвилює країни регіону і Європи, — біженці. Події в Афганістані розпалили побоювання в ЄС з приводу можливого повторення кризи 2015 року. Тоді майже мільйон осіб, які шукали порятунку від війни й бідності на Близькому Сході, переправилися в Грецію з Туреччини, а потім — на північ. Щоб зупинити цей потік, Євросоюз роком пізніше уклав угоду з Анкарою про прийом сирійців, виділивши під це мільярди євро. Сьогодні в Туреччині знаходять притулок приблизно 3,7 млн сирійських біженців — це найбільша кількість у світі. До них додалося близько 300 тис. афганців. Глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу заявив: "Ми в достатній мірі виконали наші моральні і гуманітарні зобов'язання щодо міграції... Для нас не може бути й мови про те, щоб взяти на себе додатковий тягар біженців". А Греція тим часом повідомила, що завершила будівництво огорожі на кордоні з Туреччиною довжиною 40 км. Такі заходи, включаючи систему спостереження, зроблені, щоб припинити хвилю мігрантів, яка може виникнути після приходу в Афганістані до влади талібів.

На думку французького експерта Фабріса Баланша, Афганістан — "зразок помсти географії: рельєф, який важко контролювати, населення, яке важко змінити"

Берлін і Париж теж не в захваті від перспектив нового міграційного шторму. Якщо Ангела Меркель ще говорила про зобов'язання евакуювати 10 тис. афганців, яким загрожує небезпека, то її наступник Армін Лашет, який сподівається, незважаючи на катастрофічні рейтинги, стати наступним канцлером, попередив: "Ми не повинні створювати враження, ніби Німеччина може допомогти всім, хто цього потребує. На відміну від 2015 року, зараз потрібно зосередитися на наданні гуманітарної допомоги на місці". Еммануель Макрон налаштований не менш рішуче: "Ми повинні зіграти на випередження і захистити себе від великих нерегульованих міграційних потоків, які можуть бути небезпечними для тих, хто ними користується, потрапляючи в тенета торгівців людьми".

Джуді Демпсі, старша наукова співробітниця Carnegie Europe і головна редакторка журналу Strategic Europe, вважає, що незалежно від того, яке рішення прийме ЄС щодо афганських біженців, у політичному і моральному плані криза завдала тяжкого удару по трансатлантичних відносинах. На її думку, "можна ставити хрест і на медовому місяці між Європою і США, який Байден обіцяв, вступаючи на посаду пів року тому, і на фантазіях про "стратегічну автономію", якими європейці тішили себе з часів президентства Трампа, і на непорушній вірі ЄС в свою здатність експортувати демократію за допомогою м'якої сили".

Перемога Талібану — і нокдаун для Байдена

Для самого Байдена Афганістан став чимось на зразок політичного нокдауну. Марк Тіссен цитує слова експосла США в Афганістані Раяна Крокера: "У мене в голові залишаються серйозні питання про його [Байдена] здатність керувати нашою країною як головнокомандуючий — витлумачити [ситуацію в Афганістані] настільки невірно або, що ще гірше, розуміти, що станеться, але не турбуватися". І коментує: "Він має рацію. Або Байден не мав уявлення, що може статися ця катастрофа, і в цьому випадку він некомпетентний, або він знав, що такий буде результат, але його це не хвилює, і в цьому випадку він морально причетний до навмисної гуманітарної катастрофи".

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На виправдовування Байдена, що свиню з Афганістаном йому підклав Трамп, сьогодні в Америці не дуже вірять. Зрештою, Байден перекреслив купу аспектів політики, що проводилися Трампом — від "Північного потоку — 2" до Паризької угоди щодо клімату та ядерної угоди з Іраном (він до всього цього повернувся). І робити вигляд, ніби він не міг подібним же чином вчинити в цьому випадку, означає хорошу міну при поганій грі.

Тепер у Вашингтоні противники Байдена користуються нагодою, щоб набрати партійні очки. Якби це був рік виборів у Сенат або Палату представників, голоси їхніх критиків, імовірно, були б ще голоснішими. Але це політичне шоу чекає Америку лише через рік. У яких кондиціях підійдуть до нього Байден і його політсила, багато в чому залежить від того, як довго афганська криза залишатиметься в центрі уваги. І навіть не стільки в світі, скільки в самих Сполучених Штатах. Однак, у будь-якому випадку, сильніший за цей удар по своєму політичному реноме президент Байден не отримував.