У московському музеї виявили два прапори України, розірвані уламками з "Граду"

Серед музейних експонатів у Москві виявилися 2 трофейних прапори України, привезені з Донбасу співробітниками російських ЗМІ.

У колекції експонатів Російського державного музею сучасної історії є два прапори України. Синьо-жовті прапори в московському музеї виявив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан з позивним "Штірліц". Про свою знахідку військовослужбовець повідомив у своєму Telegram каналі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Штефан опублікував фото сторінки онлайн-каталогу музею, де наведена повна інформація про експонати. Перший прапор України з номером у каталозі 20894853, посічений уламками самохідної реактивної системи залпового вогню РСЗВ "Град", був привезений військкором "Комсомольської Правди" Стешиним Д.А. з відрядження в "ДНР", з місця боїв за донецький аеропорт у 2015 році.

[ + – ] Прапор України: Місцеперебування Федеральна державна бюджетна установа культури "Державний центральний музей сучасної історії Росії"

Другий прапор з номером 20894604, який також побитий уламками "Граду", був привезений до Москви спеціальним кореспондентом Федерального Агентства Новин Романовським К.А. з "відрядження в ДНР" у 2015 році. Прапор весь розписаний побажаннями бійців ЗСУ: "Нехай береже вас Бог", "Повертайтеся живими", "Нехай Діва Марія вкриє вас своїм омофором", "Молимося за вас".

[ + – ] Прапор України: Місцеперебування Федеральна державна бюджетна установа культури "Державний центральний музей сучасної історії Росії"

Залишається невідомим, якому саме військовому підрозділу ООС належали прапори і за яких конкретно обставин вони опинилися в руках російських військових. "Війна громадянська, а прапори України як трофеї перебувають на збереженні в Держцентрі музеї сучасної історії Росії", — коментує Анатолій "Штірліц".

Володимир Путін неодноразово заперечував присутність регулярної російської армії в ОРДЛО і заявляв, що в Україні присутні росіяни, які "вирішують певні питання, зокрема і у військовій сфері".

Однак, як повідомляв Фокус у 2015 році, Парламентська асамблея Ради Європи визнала, що Росія направила в Україну регулярні війська.

Також раніше була опублікована інфографіка нардепа Дмитра Тимчука, де наочно наведена інформація про кількість окупаційних військ Росії на Донбасі.