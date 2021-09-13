В московском музее обнаружили два флага Украины, разорванные осколками из "Града"

Среди музейных экспонатов в Москве оказались 2 трофейных флага Украины, привезенные из Донбасса сотрудниками российских СМИ.

В коллекции экспонатов Российского государственного музея современной истории находятся два флага Украины. Сине-желтые флаги в московском музее обнаружил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". О своей находке военнослужащий сообщил в своем Telegram канале.

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Штефан опубликовал фото страницы онлайн-каталога музея, где приведена полная информация об экспонатах. Первый флаг Украины с номером в каталоге 20894853, посеченный осколками самоходной реактивной системы залпового огня РСЗО "Град", был привезен военкором "Комсомольской Правды" Стешиным Д.А. из командировки в "ДНР", с места боев за донецкий аэропорт в 2015 году.

[ + – ] Флаг Украины: Местонахождение Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный музей современной истории России"

Второй флаг с номером 20894604, который также побит осколками "Града", был привезен в Москву специальным корреспондентом Федерального Агентства Новостей Романовским К.А. из "командировки в ДНР" в 2015 году. Флаг весь расписан пожеланиями бойцов ВСУ : "Пусть бережет вас Бог", "Возвращайтесь живыми", "Пусть Дева Мария укроет вас своим омофором", "Молимся за вас".

[ + – ] Флаг Украины: Местонахождение Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный музей современной истории России"

Остается неизвестным, какому именно военному подразделению ООС принадлежали флаги и при каких конкретно обстоятельствах они оказались в руках российских военных. "Война гражданская, а флаги Украины как трофеи пребывают на сохранении в ГосЦентр музее современной истории России", — комментирует Анатолий "Штирлиц".

Владимир Путин неоднократно отрицал присутствие регулярной российской армии в ОРДЛО и заявлял, что в Украине присутствуют россияне, которые "решают определенные вопросы, в том числе и в военной сфере".

Однако, как сообщал Фокус в 2015 году, Парламентская ассамблея Совета Европы признала, что Россия направила в Украину регулярные войска.

Также ранее была опубликована инфографика нардепа Дмитрия Тымчука, где наглядно приведена информация о количестве оккупационных войск России на Донбассе.