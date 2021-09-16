У Воронезькій області чоловік розстріляв сім'ю з трьох осіб (фото)
Перед нападом на сім'ю підозрюваний намагався підірвати відділ поліції.
О 05:30 сьогодні, 16 вересня, у місті Лиски Воронезької області (Росія) невідомий проник на територію районного відділу поліції, поранив співробітника, після чого зник на автомобілі. Про це офіційно повідомило обласне управління МВС РФ.
Газета "Комерсант" написала, що невідомий під'їхав до будівлі на автомобілі "Нива" без реєстраційних знаків, з написом на кузові "ЕкоНива-Агро". Він був у військовій формі, бронежилеті і касці, з автоматичною зброєю. Чоловік спробував підірвати вхід до відділу поліції, у результаті постраждав черговий поліцейський.
Нападнику вдалося втекти. У підвищену бойову готовність приведено відділи та посади поліції в найближчих областях. Черговим у відділах видали бронежилети і бойову зброю. Також екіпірували і патрульних на вулицях.
Телеграм-канали опублікували поліцейське орієнтування зі знімками з камери відеоспостереження.
Джерело "Комерсанта" повідомило, що нападник є уродженцем Кам'янського району Воронезької області. Він працював у приватному охоронному підприємстві на об'єктах агрохолдингу "ЕкоНива". У нього нібито був побутовий конфлікт з жінкою з Кам'янського району, у якому брали участь співробітники Лискинської поліції. Щоб помститися всім, він спочатку напав на відділ у Лисках, а потім розстріляв жінку і її старшого сина, а молодшого задушив, повідомило джерело.
Місцеві ЗМІ написали, що в Кам'янському районі Воронезької області в селі Вовчанське сталася стрілянина. Загинули три людини з родини курдів: 59-річна жінка, 19-річний молодий чоловік і дитина п'яти років. Джерела в правоохоронних органах неофіційно повідомили, що стрілянину вів чоловік, який раніше напав на відділення поліції.
Підозрюваний у нападі поки не затриманий. У поліції навіть не знають, у якому напрямку він зник.
Попередньо встановлено власника "Ниви". Це 34-річний Володимир Страхов. Але чи був він за кермом у момент нападу — невідомо.
Нагадаємо, колишній поліцейський у мікрорайоні "Хіммаш" російського Єкатеринбурга відкрив стрілянину по людях зі свого балкона, розташованого на 4-му поверсі.
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