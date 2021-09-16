У Воронезькій області чоловік розстріляв сім'ю з трьох осіб (фото)

Перед нападом на сім'ю підозрюваний намагався підірвати відділ поліції.

О 05:30 сьогодні, 16 вересня, у місті Лиски Воронезької області (Росія) невідомий проник на територію районного відділу поліції, поранив співробітника, після чого зник на автомобілі. Про це офіційно повідомило обласне управління МВС РФ.

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Газета "Комерсант" написала, що невідомий під'їхав до будівлі на автомобілі "Нива" без реєстраційних знаків, з написом на кузові "ЕкоНива-Агро". Він був у військовій формі, бронежилеті і касці, з автоматичною зброєю. Чоловік спробував підірвати вхід до відділу поліції, у результаті постраждав черговий поліцейський.

[ + – ] Підірваний вхід до відділу поліції

Нападнику вдалося втекти. У підвищену бойову готовність приведено відділи та посади поліції в найближчих областях. Черговим у відділах видали бронежилети і бойову зброю. Також екіпірували і патрульних на вулицях.

Телеграм-канали опублікували поліцейське орієнтування зі знімками з камери відеоспостереження.

Джерело "Комерсанта" повідомило, що нападник є уродженцем Кам'янського району Воронезької області. Він працював у приватному охоронному підприємстві на об'єктах агрохолдингу "ЕкоНива". У нього нібито був побутовий конфлікт з жінкою з Кам'янського району, у якому брали участь співробітники Лискинської поліції. Щоб помститися всім, він спочатку напав на відділ у Лисках, а потім розстріляв жінку і її старшого сина, а молодшого задушив, повідомило джерело.

Місцеві ЗМІ написали, що в Кам'янському районі Воронезької області в селі Вовчанське сталася стрілянина. Загинули три людини з родини курдів: 59-річна жінка, 19-річний молодий чоловік і дитина п'яти років. Джерела в правоохоронних органах неофіційно повідомили, що стрілянину вів чоловік, який раніше напав на відділення поліції.

Підозрюваний у нападі поки не затриманий. У поліції навіть не знають, у якому напрямку він зник.

Попередньо встановлено власника "Ниви". Це 34-річний Володимир Страхов. Але чи був він за кермом у момент нападу — невідомо.

Нагадаємо, колишній поліцейський у мікрорайоні "Хіммаш" російського Єкатеринбурга відкрив стрілянину по людях зі свого балкона, розташованого на 4-му поверсі.

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