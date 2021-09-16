В Воронежской области мужчина расстрелял семью из трех человек (фото)
Перед нападением на семью подозреваемый пытался взорвать отдел полиции.
В 05:30 сегодня, 16 сентября, в городе Лиски Воронежской области (Россия) неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику, после чего скрылся на автомобиле. Об этом официально сообщило областное управление МВД РФ.
Газета "Коммерсант" написала, что неизвестный подъехал к зданию на автомобиле "Нива" без регистрационных знаков, с надписью на кузове "Эконива-Агро". Он был в военной форме, бронежилете и каске, с автоматическим оружием. Мужчина попытался взорвать вход в отдел полиции, в результате пострадал дежурный полицейский.
Нападавшему удалось скрыться. В повышенную боевую готовность приведены отделы и посты полиции в ближайших областях. Дежурным в отделах выдали бронежилеты и боевое оружие. Также экипировали и патрульных на улицах.
Телеграм-каналы опубликовали полицейскую ориентировку со снимками с камеры видеонаблюдения.
Источник "Коммерсанта" сообщил, что нападавший является уроженцем Каменского района Воронежской области. Он работал в частном охранном предприятии на объектах агрохолдинга "Эконива". У него якобы был бытовой конфликт с женщиной из Каменского района, в котором участвовали сотрудники лискинской полиции. Чтобы отомстить всем, он сначала напал на отдел в Лисках, а потом расстрелял женщину и ее старшего сына, а младшего задушил, сообщил источник.
Местные СМИ написали, что в Каменском районе Воронежской области в селе Волчанское произошла стрельба. Погибли три человека из семьи курдов: 59-летняя женщина, 19-летний молодой человек и ребенок пяти лет. Источники в правоохранительных органах неофициально сообщили, что стрельбу вел человек, который ранее напал на отделение полиции.
Подозреваемый в нападении пока не задержан. В полиции даже не знают, в каком направлении он исчез.
Предварительно установлен владелец "Нивы". Это 34-летний Владимир Страхов. Но был ли он за рулем в момент нападения – неизвестно.
Напомним, бывший полицейский в микрорайоне "Химмаш" российского Екатеринбурга открыл стрельбу по людям со своего балкона, расположенного на 4-ом этаже.
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