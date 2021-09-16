В Воронежской области мужчина расстрелял семью из трех человек (фото)

Перед нападением на семью подозреваемый пытался взорвать отдел полиции.

В 05:30 сегодня, 16 сентября, в городе Лиски Воронежской области (Россия) неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику, после чего скрылся на автомобиле. Об этом официально сообщило областное управление МВД РФ.

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Газета "Коммерсант" написала, что неизвестный подъехал к зданию на автомобиле "Нива" без регистрационных знаков, с надписью на кузове "Эконива-Агро". Он был в военной форме, бронежилете и каске, с автоматическим оружием. Мужчина попытался взорвать вход в отдел полиции, в результате пострадал дежурный полицейский.

[ + – ] Взорванный вход в отдел полиции

Нападавшему удалось скрыться. В повышенную боевую готовность приведены отделы и посты полиции в ближайших областях. Дежурным в отделах выдали бронежилеты и боевое оружие. Также экипировали и патрульных на улицах.

Телеграм-каналы опубликовали полицейскую ориентировку со снимками с камеры видеонаблюдения.

Источник "Коммерсанта" сообщил, что нападавший является уроженцем Каменского района Воронежской области. Он работал в частном охранном предприятии на объектах агрохолдинга "Эконива". У него якобы был бытовой конфликт с женщиной из Каменского района, в котором участвовали сотрудники лискинской полиции. Чтобы отомстить всем, он сначала напал на отдел в Лисках, а потом расстрелял женщину и ее старшего сына, а младшего задушил, сообщил источник.

Местные СМИ написали, что в Каменском районе Воронежской области в селе Волчанское произошла стрельба. Погибли три человека из семьи курдов: 59-летняя женщина, 19-летний молодой человек и ребенок пяти лет. Источники в правоохранительных органах неофициально сообщили, что стрельбу вел человек, который ранее напал на отделение полиции.

Подозреваемый в нападении пока не задержан. В полиции даже не знают, в каком направлении он исчез.

Предварительно установлен владелец "Нивы". Это 34-летний Владимир Страхов. Но был ли он за рулем в момент нападения – неизвестно.

Напомним, бывший полицейский в микрорайоне "Химмаш" российского Екатеринбурга открыл стрельбу по людям со своего балкона, расположенного на 4-ом этаже.

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