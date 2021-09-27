Сербія відреагує в Косово, якщо цього не зробить НАТО, — президент Вучич

Загреб стверджує, що Косово порушує міжнародні угоди, тому НАТО повинна втрутитися в конфлікт як арбітр.

Наразі Сербія не входить на територію Косово, оскільки поважає міжнародні угоди. Але вона зробить це, якщо НАТО не відреагує на загострення конфлікту з Косово. Про це сказав президент Сербії Олександр Вучич в ефірі телеканалу TV Pink увечері, 26 вересня.

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"Ми не входимо на територію Косово не тому, що не вважаємо Косово і Метохію своєю територією, а тому що відповідно до угоди в Куманово 1999 року і всіма рішеннями після неї, не маємо права цього робити", — пояснив президент.

Вучич сказав, що повідомив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про те, що збройні підрозділи його країни поки не перетинатимуть кордон. "Ми будемо чекати 24 години, щоб НАТО відреагувало. І тільки якщо після цього продовжиться погром нашого населення, Сербія відреагує і не допустить того, що було в 1990-х, й у 2004 році", — заявив він.

Причини нинішнього загострення відносин Сербії і Косово

Нинішній конфлікт між Сербією і Косово розгорівся 20 вересня, коли влада Косово заборонила використовувати сербські автомобільні реєстраційні знаки на підконтрольній їм території. З автомобілів почали примусово знімати сербські номери, замінюючи їх на тимчасові косовські. При цьому з автовласників вимагали ще й заплатити по 5 євро.

Зазначимо, що Сербія з 2011 року вимагає від власників машин із косовськими номерами сплати мита.

Для забезпечення виконання нових правил влади Косово розмістили на двох КПП поліцейських і снайперів. Однак це не втримало сербів: вони на 400 автомобілях заблокували КПП і почали мирний протест.

Влада Косово прислала в регіон додаткові сили: поліцейських у важкому спорядженні та бронеавтомобілі. До протестувальників почали застосовувати спецзасоби, зокрема сльозогінний газ.

21 вересня влада в Белграді вимагала від поліції Косово покинути кордон із Сербією. Сербська сторона звернула увагу, що косовари не виконують умов мирної угоди.

24 вересня троє громадян Сербії, які перетинали КПП, були зупинені косовськими спецназівцями. Сербів вивели з машини і почали бити. За словами постраждалих, вони не мали ніякого стосунку до протестів і їхали для участі в лісозаготівлях.

Бойові літаки Сербії почали облітати прилеглі райони.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав обидві сторони вивести сили і зняти огорожі. Генсек НАТО також закликав обидві сторони до діалогу та провів телефонні переговори з главами Сербії і Косово.

Президент Сербії 26 вересня наказав привести армію в підвищену бойову готовність.

Зазначимо, що відносини Сербії та Косово — стабільно напружені. Серби не визнають самопроголошену Косово, а косовари постійно прагнуть продемонструвати свій суверенітет.

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