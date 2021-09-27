Сербия отреагирует в Косово, если этого не сделает НАТО, – президент Вучич

Загреб утверждает, что Косово нарушает международные соглашения, поэтому НАТО должна вмешаться в конфликт в качестве арбитра

В настоящее время Сербия не входит на территорию Косово, так как уважает международные соглашения. Но она сделает это, если НАТО не отреагирует на обострение конфликта с Косово. Об этом сказал президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink вечером, 26 сентября.

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"Мы не входим на территорию Косово не потому, что не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому что в соответствии с соглашением в Куманово 1999 года и всеми решениями после него, не имеем права этого делать", – пояснил президент.

Вучич сказал, что сообщил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о том, что вооруженные подразделения его страны пока не станут пересекать границу. "Мы будем ждать 24 часа, чтобы НАТО отреагировало. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году", – заявил он.

Причины нынешнего обострения отношений Сербии и Косово

Нынешний конфликт между Сербией и Косово разгорелся 20 сентября, когда власти Косово запретили использовать сербские автомобильные регистрационные знаки на подконтрольной им территории. С автомобилей начали принудительно снимать сербские номера, заменяя их на временные косовские. При этом с автовладельцев требовали еще и заплатить по 5 евро.

Отметим, что Сербия с 2011 года требует от владельцев машин с косовскими номерами уплаты пошлины.

Для обеспечения выполнения новых правил власти Косово разместили на двух КПП полицейских и снайперов. Однако это не удержало сербов: они на 400 автомобилях заблокировали КПП и начали мирный протест.

Власти Косово прислали в регион дополнительные силы: полицейских в тяжелой экипировке и бронеавтомобили. К протестующим начали применять спецсредства, в том числе слезоточивый газ.

21 сентября власти в Белграде потребовали от полиции Косово покинуть границу с Сербией. Сербская сторона обратила внимание, что косовары не выполняют условий мирного соглашения.

24 сентября трое граждан Сербии, пересекавших КПП, были остановлены косовскими спецназовцами. Сербов вывели из машины и начали избивать. По словам пострадавших, они не имели никакого отношения к протестам и ехали для участия в лесозаготовках.

Боевые самолеты Сербии начали облетать близлежащие районы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал обе стороны вывести силы и снять ограждения. Генсек НАТО также призвал обе стороны к диалогу и провел телефонные переговоры с главами Сербии и Косово.

Президент Сербии 26 сентября приказал привести армию в повышенную боевую готовность.

Отметим, что отношения Сербии и Косово – стабильно напряженные. Сербы не признают самопровозглашенное Косово, а Косовары постоянно стремятся продемонстрировать свой суверенитет.

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