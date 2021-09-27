У Китаї розгорнулася боротьба з абортами

Уряд Китаю вважає, що заходи боротьби з абортами спрямовані на поліпшення репродуктивного здоров'я жінок, але, до всього іншого, це і спосіб підвищити рівень народжуваності.

Влада Китаю вирішила зменшити відсоток абортів не за медичними показаннями, — про це пише агентство "Рейтер", посилаючись на заяву місцевого уряду.

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У Китаї і без того діють суворі заходи для запобігання абортів, пов'язаних з небажаною статтю дитини. Ще у 2018 році влада проводила громадську кампанію — інформувала населення про те, що переривання вагітності шкодить здоров'ю і загрожує безпліддям.

Нові заходи, за словами уряду, повинні зробити медичні установи для жінок більш доступними. Але разом з тим, це схоже на ще одну спробу підвищити рівень народжуваності, який знижується.

Китай залишається найбільш багатонаселеною країною у світі, але нещодавні дослідження показали, що за останнє десятиліття темпи зростання були найнижчими, починаючи з 50-х років минулого століття. Показник народжуваності знизився з 1,6 на одну жінку у 2016 році до 1,3 у 2020-му.

Після багаторічних зусиль обмежити зростання населення наразі офіційний Пекін веде нову політику і заохочує родини заводити більше дітей. Протягом декількох десятиліть у Китаї часто вдавалися до переривання вагітності, поряд із застосуванням контрацепції та стерилізації, щоб контролювати зростання населення. Згідно з офіційною статистикою, лікарі в Китаї провели понад 330 абортів за 40 років — з 70-х років минулого століття по 2013-й рік. У країні широко поширені аборти, пов'язані з вибором статі, що призвело до помітного статевого дисбалансу — чоловіків виявилося на 30 млн більше, ніж жінок.

Раніше Фокус уже писав про те, що з червня в Китаї дозволено мати трьох дітей, замість двох, як це було раніше, також розробляється і новий проєкт фінансової допомоги батькам.