В Китае развернулась борьба с абортами

Правительство Китая считает, что меры борьбы с абортами направлены на улучшение репродуктивного здоровья женщин, но, ко всему прочему, это и способ повысить уровень рождаемости.

Власти Китая решили уменьшить процент абортов не по медицинским показаниям, — об этом пишет агентство "Рейтер", ссылаясь на заявление местного правительства.

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В Китае и без того действуют строгие меры для предотвращения абортов, связанных с нежелательным полом ребенка. Еще в 2018 году власти проводили общественную кампанию — информировали население о том, что прерывание беременности вредит здоровью и чревато бесплодием.

Новые меры, по словам правительства, должны сделать медицинские учреждения для женщин более доступными. Но вместе с тем, это похоже на еще одну попытку повысить снижающийся уровень рождаемости.

Китай остается самой многонаселенной страной в мире, но недавние исследования показали, что за последнее десятилетие темпы роста были самыми низкими, начиная с 50-х годов прошлого века. Показатель рождаемости снизился с 1,6 на одну женщину в 2016 году до 1,3 в 2020-м.

После многолетних усилий ограничить рост населения, сейчас официальный Пекин ведет новую политику и поощряет семьи заводить больше детей. На протяжении нескольких десятилетий в Китае часто прибегали к прерыванию беременности, наряду с применением контрацепции и стерилизации, чтобы контролировать рост населения. Согласно официальной статистике, врачи в Китае провели более 330 абортов за 40 лет — с 70-х годов прошлого века по 2013-й год. В стране широко распространены аборты, связанные с выбором пола, что привело к заметному половому дисбалансу — мужчин оказалось на 30 млн больше, чем женщин.

Ранее Фокус уже писал о том, что с июня в Китае разрешено иметь трех детей, вместо двух, как это было прежде, также разрабатывается и новый проект финансовой помощи родителям.