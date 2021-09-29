Канада надала притулок людям, які переховували Едварда Сноудена в Гонконзі

Біженців зі Шрі-Ланки могли депортувати, але зрештою вони отримали можливість переїхати в Канаду.

Сьогодні четверо біженців зі Шрі-Ланки, які ховали Едварда Сноудена у своїй невеликій квартирі в Гонконзі, отримали притулок у Канаді після декількох років невизначеності, повідомляє France24.

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У 2013 році Едвард Сноуден — співробітник ЦРУ і АНБ США — передав кільком західним виданням інформацію про стеження американських спецслужб за комунікаціями громадян по всьому світу, після чого йому довелося ховатися від переслідувань.

Супун Тиліна Келлапата (Supun Thilina Kellapatha) і Надіка Ділрукші Ноніс (Nadeeka Dilrukshi Nonis) разом зі своїми дітьми приземлилися в аеропорту Торонто, після чого вони збираються перебратися в Монреаль, щоб "почати нове життя", як повідомляє некомерційна організація For the Refugees.

Це одна із семи сімей, яка, незважаючи на свою бідність, погодилася надати притулок Сноудену у 2013 році. У 2019 організація For the Refugees допомогла й іншим сім'ям отримати притулок у Канаді, повідомлялося, що ці люди зазнають переслідувань через те, що вони допомогли Сноудену.

Сім'ю Келлапати могли депортувати з Гонконгу, після того як на перше прохання про притулок вони отримали відмову.

Ще одна людина, з тих, хто допомагав Сноудену, все ще залишається в Гонконзі. Він дезертував з армії Шрі-Ланки і зараз його "безпека під загрозою", повідомляє For the Refugees.

Раніше Фокус писав про те, що Едвард Сноуден назвав обурливим затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.