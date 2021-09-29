Канада предоставила убежище людям, которые укрывали Эдварда Сноудена в Гонконге

Беженцев из Шри-Ланки могли депортировать, но в конечном итоге они получили возможность переехать в Канаду.

Сегодня четверо беженцев из Шри-Ланки, которые прятали Эдварда Сноудена в своей небольшой квартире в Гонконге, получили убежище в Канаде после нескольких лет неопределенности, сообщает France24.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В 2013 году Эдвард Сноуден — сотрудник ЦРУ и АНБ США — передал нескольким западным изданиям информацию о слежке американских спецслужб за коммуникациями граждан по всему миру, после чего ему пришлось скрываться от преследований.

Супун Тилина Келлапата (Supun Thilina Kellapatha) и Надика Дилрукши Нонис (Nadeeka Dilrukshi Nonis) вместе со своими детьми приземлились в аэропорту Торонто, после чего они собираются перебраться в Монреаль, чтобы "начать новую жизнь", как сообщает некоммерческая организация For the Refugees.

Это одна из семи семей, которая, несмотря на свою бедность, согласились предоставить кров Сноудену в 2013 году. В 2019 году организация For the Refugees помогла и другим семьям получить убежище в Канаде, сообщалось, что эти люди подвергаются преследованиям из-за того, что они помогли Сноудену.

Семью Келлапаты могли депортировать из Гонконга, после того как на первую просьбу об убежище они получили отказ.

Еще один человек, из тех, кто помогал Сноудену, все еще остается в Гонконге. Он дезертировал из армии Шри-Ланки и сейчас его "безопасность под угрозой", сообщает For the Refugees.

Ранее Фокус писал о том, что Эдвард Сноуден назвал возмутительным задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича.