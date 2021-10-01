Чиновники з Папуа-Нової Гвінеї закупили автопарк Maserati на $6 млн — але в країні немає придатних доріг

Купівля викликала широкий громадський резонанс, оскільки населенню країни недоступні навіть базові суспільні блага — будь то якісні дороги чи медичне обслуговування.

Уряд Папуа-Нової Гвінеї в 2018 році придбав автомобілі Maserati, щоб розвозити зарубіжних гостей під час економічного форуму країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, повідомляє Post Courier. Й ось тепер цей розкішний автопарк продають за зниженою ціною.

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Міністр фінансів Джон Пундарі визнав, що покупка була "жахливою помилкою", зараз ці машини вирішили продати за знижкою, приблизно $114 тис. за екземпляр. У 2018-му за один Maserati заплатили приблизно $142 тис., загалом витративши приблизно $6 млн.

За словами колишнього прем'єр-міністра Пітера О'Ніла, це було непередбачливо й автомобілі не потрібно було купувати взагалі. "Якщо в країні немає дилерів Maserati, не варто їх і купувати", — пояснює держчиновник.

Ці машини замовили в Шрі-Ланці й доставили чартерним рейсом на реактивному лайнері, що в громадськості викликало питання.

Джастін Ткаченко (Justin Tkatchenko), колишній міністр АТЕС, намагався всіх заспокоїти, кажучи, що автомобілі будуть розпродані дуже швидко — розійдуться "як гарячі пиріжки". Але через три роки вдалося продати тільки три з них.

За словами Пола Бейкера, директора Інституту суспільних відносин Нової Гвінеї, ця покупка продемонструвала недалекоглядність і, разом із тим, очевидну готовність розтратити суспільні кошти в країні, де більшості населення недоступні навіть базові блага, такі як якісні дороги або медичне забезпечення.

Бейкер виступав із різкою критикою і сумнівався в тому, що уряду вдасться знайти покупців на ці машини після саміту АТЕС. Зокрема, зазначаючи, що Maserati непридатні для місцевих доріг, і що в країні немає сервісних центрів, які б їх обслуговували.

У 2019 році в країні було викрадено 284 представницькі автомобілі, які видали обслуговчому персоналу під час саміту АТЕС. В інциденту був соціально-протестний підтекст. У кінцевому підсумку частину машин повернули, але через суспільний резонанс місцеві чиновники відмовилися на них їздити. Влада обіцяла продати машини на аукціоні, а міністр фінансів і нинішній прем'єр показував гараж із ними, пояснюючи, що жодна не зникла, і всі в ідеальному стані.

Раніше Фокус писав про те, що в охопленій переворотом Гвінеї введена комендантська година. Президент країни захоплений. Лідери заколотників заявляють, що парламент у країні розпущений, кордони закриті, а основний закон тимчасово не діє.