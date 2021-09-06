В охопленій переворотом Гвінеї ввели комендантську годину. Захід вимагає звільнити президента (відео)

Через політичну нестабільність у країні виросли світові ціни на алюміній, одним з основних постачальників яких є Гвінея.

Учасники військового заколоту, які здійснили державний переворот у Гвінеї і захопили президента країни Альфа Конде, ввели по всій країні комендантську годину. Такі дані в неділю, 5 вересня, наводить France Presse.

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Доки діятиме цей захід, поки невідомо. Самі повстанці просять чекати "подальшого повідомлення". Також вони анонсували швидку заміну всіх губернаторів і префектів на військових.

Днем раніше лідер заколотників, полковник Мамаді Думбуя вже заявив про те, що парламент у країні розпущений, кордони закриті, а основний закон країни тимчасово не діє. Причиною заколоту названа напруженість соціально-політичної та економічної ситуації в країні, безсилля державних інститутів, вибіркове правосуддя, ігнорування громадянських прав і нераціональне використання державних коштів.

Guineenews пише, що всі чинні міністри запрошені 6 вересня на зустріч із повстанцями в Народному палаці, а неприхід на цю зустріч буде сприйнятий як повстання.

За порядком у країні, як стверджується, стежитиме поліція і жандармерія.

Як пише Bloomberg, захоплення влади в Гвінеї позначилося на вартості алюмінію по всьому світу. У Лондоні, наприклад, ціни досягли 10-річного максимуму, а ф'ючерси в Китаї — зросли до максимуму з 2006 року. Є ризик того, що політична нестабільність у Гвінеї призведе до перебоїв із поставками бокситів, ключовим світовим постачальником яких є саме Гвінея.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель засудив збройні захоплення влади в країні та закликав хунту звільнити законного президента країни Альфа Конде.

"Я закликаю всіх учасників подій діяти відповідно до закону, щоб у Гвінеї панували мир і благополуччя", — заявив він.

До цього з аналогічною вимогою виступив генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерріш.

"Я засуджую будь збройне захоплення уряду і закликаю до якнайшвидшого звільнення президента Альфи Конде", — написав Гутерріш у соцмережі.

Генсек ООН зазначив, що пильно спостерігає за всім, що відбувається в Гвінеї.

Як повідомлялося раніше, під час патрулювання вулиць у столиці західноафриканської країни Гвінея сталася перестрілка біля палацу президента. 83-річний президент країни Альфа Конде не постраждав, але є як мінімум двоє поранених. Пізніше стало зрозуміло, що йдеться про військовий переворот.