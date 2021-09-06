В охваченной переворотом Гвинее ввели комендантский час. Запад требует освободить президента (видео)

Из-за политической нестабильности в стране выросли мировые цены на алюминий, одним из основных поставщиков которых является Гвинея.

Участники военного мятежа, которые совершили государственный переворот в Гвинее и захватили президента страны Альфа Конде, ввели по всей стране комендантский час. Такие данные в воскресенье, 5 сентября, приводит France Presse.

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До каких пор будет действовать эта мера, пока неизвестно. Сами мятежники просят ждать "дальнейшего уведомления". Также они анонсировали скорую замену всех губернаторов и префектов на военных.

Днем ранее лидер мятежников, полковник Мамади Думбуя уже заявил о том, что парламент в стране распущен, границы закрыты, а основной закон страны временно не действует. Причиной мятежа названа напряженность социально-политической и экономической ситуации в стране, бессилие государственных институтов, избирательное правосудие, игнорирование гражданских прав и нерациональное использование государственных средств.

Guineenews пишет, что все действующие министры приглашены 6 сентября на встречу с мятежниками в Народном дворце, а неприход на эту встречу будет воспринят как восстание.

За порядком в стране, как утверждается, будет следить полиция и жандармерия.

Как пишет Bloomberg, захват власти в Гвинее отразился на стоимости алюминия по всему миру. В Лондоне, например, цены достигли 10-летнего максимума, а фьючерсы в Китае — выросли до максимума с 2006 года. Есть риск того, что политическая нестабильность в Гвинее приведет к перебоям с поставками бокситов, ключевым мировым поставщиком которых является именно Гвинея.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил вооруженных захват власти в стране и призвал хунту освободить законного президента страны Альфа Конде.

"Я призываю всех участников событий действовать в соответствии с законом, чтобы в Гвинее царили мир и благополучие", — заявил он.

До этого с аналогичным требованием выступил генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш.

"Я осуждаю любой вооруженный захват правительства и призываю к скорейшему освобождению президента Альфы Конде", — написал Гутерриш в соцсети.

Генсек ООН отметил, что пристально наблюдает за всем, что происходит в Гвинее.

Как сообщалось ранее, во время патрулирования улиц в столице западноафриканской страны Гвинея произошла перестрелка возле дворца президента. 83-летний президент страны Альфа Конде не пострадал, но есть как минимум двое раненых. Позже стало понятно, что речь идет о военном перевороте.