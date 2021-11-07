Увігнав у фарбу дружину британського принца. Байден на саміті COP26 додав "забруднення" в атмосферу, — ЗМІ

Джо Байден під час саміту у Глазго "пустив вітер" і про це не може забути герцогиня Корнуольська.

За словами Байдена, він прагне скорочення викидів в атмосферу, але президент США зробив трохи власного природного газу на саміті COP26, і це було досить голосно, щоб герцогиня Корнуольська почервоніла, повідомляє dailymail.co.uk

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Поінформоване джерело видання повідомило, що Камілла була вражена, почувши, як Байден "пускає вітер", коли вони вели світську бесіду на саміті з питань глобальної зміни клімату у Глазго.

"Це було довго та голосно, і ігнорувати це було неможливо", — каже джерело. "Камілла не перестає про це говорити".

Президент США зустрівся з герцогинею під час прийому в Художній галереї Келвінгроув, де були присутні принц Чарльз, герцог і герцогиня Кембриджські та прем'єр Великобританії Борис Джонсон.

На COP26 Байден вибачився за дії Трампа після виходу Сполучених Штатів з Паризької кліматичної угоди та пообіцяв, що Америка виділить більше ресурсів на боротьбу зі зміною клімату.

Під час саміту Байден закликав світових лідерів скоротити викиди метану на 30 відсотків до кінця десятиліття. Але сам не втримався від цих викидів.

Цього літа Джонсон похвалив Байдена за його зусилля у боротьбі зі змінами клімату та назвав його дії "великим ковтком свіжого повітря" порівняно з його попередником. Але з цим твердженням швидше за все не погодилася дружина принца Чарльза, Камілла.