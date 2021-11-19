У Колумбії курсанти поліції одягнулися в нацистську форму в межах тижня культурного обміну
На заходах, присвячених силовим структурам Німеччини, учні академії постали образах бійців СС і навіть лідера нацистів Адольфа Гітлера.
У поліцейській академії в колумбійському місті Тулуа курсанти поліцейської академії одяглися в нацистську форму в межах щорічного тижня культурного обміну, який цього разу було присвячено силовим структурам Німеччини. Про це пише видання Marca.
Пресслужба національної поліції Колумбії опублікувала на своїй сторінці у Facebook знімки, зроблені на заході у межах "Тижня інтернаціоналізації".
На них можна помітити курсантів у формі бійців СС та інші атрибути нацистського режиму, зокрема символіку авіаційного корпусу Люфтваффе та свастику. Деякі учасники заходу навіть з'явилися в образі нацистського лідера Адольфа Гітлера.
Через деякий час публікацію в соціальній мережі видалили, проте низка користувачів встигла зберегти скандальні фотографії та поширити їх на інших платформах, зокрема, у Twitter. Після хвилі критики поліція виступила із заявою, у якій засудила захід.
"Неправильно та непослідовно сьогодні в поліцейській школі пройшов захід (...) у межах якого курсанти відтворили сцени, що відсилають до періоду нацистської Німеччини. Національна поліція (...) просить вибачення у єврейської громади та всіх тих, хто був ображений цими подіями, що відбулися в Тулуа", — заявили правоохоронці.
Ректора поліцейської академії було звільнено.
Нагадаємо, раніше в центральній Німеччині протестантську церкву звинуватили в порушенні закону через використання дзвонів із нацистськими написами.
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