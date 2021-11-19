У Колумбії курсанти поліції одягнулися в нацистську форму в межах тижня культурного обміну

На заходах, присвячених силовим структурам Німеччини, учні академії постали образах бійців СС і навіть лідера нацистів Адольфа Гітлера.

У поліцейській академії в колумбійському місті Тулуа курсанти поліцейської академії одяглися в нацистську форму в межах щорічного тижня культурного обміну, який цього разу було присвячено силовим структурам Німеччини. Про це пише видання Marca.

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Пресслужба національної поліції Колумбії опублікувала на своїй сторінці у Facebook знімки, зроблені на заході у межах "Тижня інтернаціоналізації".

[ + – ] Скріншот посту колумбійської поліції

На них можна помітити курсантів у формі бійців СС та інші атрибути нацистського режиму, зокрема символіку авіаційного корпусу Люфтваффе та свастику. Деякі учасники заходу навіть з'явилися в образі нацистського лідера Адольфа Гітлера.

Через деякий час публікацію в соціальній мережі видалили, проте низка користувачів встигла зберегти скандальні фотографії та поширити їх на інших платформах, зокрема, у Twitter. Після хвилі критики поліція виступила із заявою, у якій засудила захід.

"Неправильно та непослідовно сьогодні в поліцейській школі пройшов захід (...) у межах якого курсанти відтворили сцени, що відсилають до періоду нацистської Німеччини. Національна поліція (...) просить вибачення у єврейської громади та всіх тих, хто був ображений цими подіями, що відбулися в Тулуа", — заявили правоохоронці.

Ректора поліцейської академії було звільнено.

Нагадаємо, раніше в центральній Німеччині протестантську церкву звинуватили в порушенні закону через використання дзвонів із нацистськими написами.

Раніше Фокус писав про те, як у ЄС невідомі створили COVID-документи на ім'я Адольфа Гітлера.