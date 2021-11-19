В Колумбии курсанты полиции оделись в нацистскую форму в рамках недели культурного обмена

На мероприятиях, посвященных силовым структурам Германии, учащиеся академии предстали в образах бойцов СС и даже лидера нацистов Адольфа Гитлера.

В полицейской академии в колумбийском городе Тулуа курсанты полицейской академии оделись в нацистскую форму в рамках ежегодной недели культурного обмена, которая в этот раз была посвящена силовым структурам Германии. Об этом пишет издание Marca.

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Пресс-служба национальной полиции Колумбии опубликовала на своей странице в Facebook снимки, сделанные на мероприятии в рамках "Недели интернационализации".

[ + – ] Скриншот поста колумбийской полиции

На них можно заметить курсантов в форме бойцов СС и другие атрибуты нацистского режима, в частности, символику авиационного корпуса Люфтваффе и свастику. Некоторые участники мероприятия даже предстали в образе нацистского лидера Адольфа Гитлера.

Спустя некоторое время публикация в социальной сети была удалена, однако ряд пользователей успели сохранить скандальные фотографии и распространить их на других платформах, в частности, в Twitter. После волны критики полиция выступила с заявлением, в котором осудила мероприятие.

"Неправильно и непоследовательно сегодня в полицейской школе прошло мероприятие (…) в рамках которого курсанты воссоздали сцены, отсылающие к периоду нацистской Германии. Национальная полиция (…) приносит публичные извинения еврейской общине и всем тем, кто был оскорблен этими событиями, произошедшими в Тулуа", — заявили правоохранители.

Ректор полицейской академии был уволен.

Напомним, ранее в центральной Германии протестантскую церковь обвинили в нарушении закона из-за использования колоколов с нацистскими надписями.

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