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В Колумбии курсанты полиции оделись в нацистскую форму в рамках недели культурного обмена

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Колумбия, полицейская академия, нацизм, форма, СС, полиция
Фото: Facebook | В Колумбии курсанты полицейской академии нарядились в нацистскую форму

На мероприятиях, посвященных силовым структурам Германии, учащиеся академии предстали в образах бойцов СС и даже лидера нацистов Адольфа Гитлера.

В полицейской академии в колумбийском городе Тулуа курсанты полицейской академии оделись в нацистскую форму в рамках ежегодной недели культурного обмена, которая в этот раз была посвящена силовым структурам Германии. Об этом пишет издание Marca.

Пресс-служба национальной полиции Колумбии опубликовала на своей странице в Facebook снимки, сделанные на мероприятии в рамках "Недели интернационализации".

Колумбия, нацизм, СС, форма, полиция
Скриншот поста колумбийской полиции

На них можно заметить курсантов в форме бойцов СС и другие атрибуты нацистского режима, в частности, символику авиационного корпуса Люфтваффе и свастику. Некоторые участники мероприятия даже предстали в образе нацистского лидера Адольфа Гитлера.

Колумбия, полиция, СС, форма, нацизм
Колумбия, полиция, СС, форма, нацизм
Колумбия, полиция, СС, форма, нацизм
Колумбия, полиция, СС, форма, нацизм
Колумбия, полиция, СС, форма, нацизм
Колумбия, полиция, СС, форма, нацизм

Спустя некоторое время публикация в социальной сети была удалена, однако ряд пользователей успели сохранить скандальные фотографии и распространить их на других платформах, в частности, в Twitter. После волны критики полиция выступила с заявлением, в котором осудила мероприятие.

"Неправильно и непоследовательно сегодня в полицейской школе прошло мероприятие (…) в рамках которого курсанты воссоздали сцены, отсылающие к периоду нацистской Германии. Национальная полиция (…) приносит публичные извинения еврейской общине и всем тем, кто был оскорблен этими событиями, произошедшими в Тулуа", — заявили правоохранители.

Ректор полицейской академии был уволен.

Напомним, ранее в центральной Германии протестантскую церковь обвинили в нарушении закона из-за использования колоколов с нацистскими надписями.

Ранее Фокус писал о том, как в ЕС неизвестные создали COVID-документы на имя Адольфа Гитлера.