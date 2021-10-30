В ЕС создали COVID-паспорта для Гитлера и Микки Мауса, власти расследуют утечку ключей

При наличии цифровой подписи, любой может создать фальшивый QR-код и обмануть систему, которую использует и Украина.

Власти Европейского союза расследуют утечку электронных ключей шифрования, необходимых для создания паспортов о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На днях пользователи сети обнаружили поддельные сертификаты выписанные на имена Микки Мауса, Губки Боба и Адольфа Гитлера, которые опубликовали в нескольких мессенджерах и на онлайн-площадках. Все они распознавались официальным правительственным ПО как действительные, в частности, приложением Verifica C19.

"Существует вероятность того, что база данных закрытых ключей скомпрометирована, и это может уничтожить доверие к архитектуре Green Pass", — заявил пользователь GitHub Эмануэль Лафас.

Позднее мониторинговый сервис reversebrain сообщил, что упомянутые фальшивые COVID-паспорта больше не распознаются приложением Verifica C19, вероятнее всего, закрытый ключ изменили. Однако, как обнаружил BleepingComputer, версии приложения 1.1.5 для Android и iOS все еще признают действительным QR-код с сертификатов на имя Адольфа Гитлера и различных вымышленных персонажей. При этом некоторые пользователи публикуют закрытые ключи на хакерских форумах, обсуждают подделку "зеленых пропусков" и продают готовые паспорта за $300.

[ + – ] Подтверждение cертификата на имя Адольфа Гитлера Фото: bleepingcomputer.com

В Евросоюзе обладатели "зеленых пропусков" (Green Pass) могут свободно пересекать государственные границы при наличии прививки или негативного теста на короновирус. Для его создания используют систему EU Digital Covid, в которых хранятся медицинские данные, а сертификаты защищают цифровой подписью, зашифрованной в QR-коде. Доступ к ключу позволяет злоумышленникам создавать фальшивые цифровые документы, которые не отличить от настоящих даже по QR-коду.

Согласно правительственным документам, каждое уполномоченное учреждение имеет собственный ключ для цифровой подписи, например, больницы. Они хранятся в защищенных базах данных, которые запустила каждая страна Евросоюза. Bleeping Computer пишет, что обнаружил фальшивые сертификаты с QR-кодами, созданными в разных странах: Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Северной Македонии, Польше и других.

Это ставит под сомнение подлинность даже настоящих сертификатов, выданных официальными органами. Отозвав ключ, власти аннулируют как поддельные, так и законные паспорта — в таком случае обладателям "зеленых пропусков" придется получать их заново.

"Нам известно о предполагаемых мошеннических манипуляциях с QR-кодом сертификата ЕС Covid, и мы ознакомились с отчетами. Мы внимательно следим за развитием этого инцидента и находимся в контакте с соответствующими властями государств-членов, которые расследуют и принимают меры по исправлению положения", — прокомментировал BleepingComputer представитель ЕС и заявил, что инцидент не повлиял на безопасность системы Gateway.

Gateway — это инструмент, позволяющий пограничникам из разных государств проверять COVID-сертификаты иностранцев. Как сообщала пресс-служба Минздрава, в августе Украина присоединилась к этой международной системе, благодаря чему европейцы признали паспорта и QR-коды в приложении "Дія". Пока неизвестно, были ли "слиты" украинские ключи для их создания.

Ранее Фокус писал о том, какие бывают COVID-сертификаты и как их можно получить. Документы разработаны по стандартам ВОЗ на основе Digital Green Certificate Еврокомиссии.

Сообщали также, что с октября в Израиле для получения COVID-паспорта требуют три дозы вакцины. При этом правительство аннулировало паспорта более миллиона граждан.