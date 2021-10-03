Бустерные прививки: для COVID-паспорта в Израиле теперь нужно получить три дозы вакцины

Правительство страны аннулирует сертификаты более миллиона человек. Более 3 млн израильтян уже получили третью дозу вакцины против COVID-19.

Правительство Израиля 3 октября приняло решение о необходимости третьей прививки для получения COVID-паспорта, таким образом лишив более миллиона своих граждан сертификатов о вакцинации. Об этом сообщает New York Times.

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С этого момента бустерная прививка является обязательным условием для получения COVID-сертификата в Израиле. Правительство объявило, что вскоре аннулирует паспорта прививок более чем у миллиона человек, в число которых попадут в основном те, кто имеет право на третью прививку, но еще не успел ее получить.

Те, кто вакцинировался более чем полгода назад, будут обязаны получить бустерную дозу вакцины, чтобы их COVID-паспорт продолжил действовать. Только с ним израильтяне могут посещать бары, рестораны, кафе и другие общественные места, в том числе и рабочие офисы многих компаний.

Изменения произошли на фоне того, что израильские эксперты и чиновники здравоохранения выявили значительное ослабление иммунитета у людей через пять-шесть месяцев после второй дозы вакцины Pfizer. Также на такой шаг со стороны правительства повлияла информация об эффективности ревакцинации в условиях распространения нового штамма коронавируса "Дельта".

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С того времени, как в августе правительство Израиля сделало доступными ревакцинации, начав со старших возрастных групп и быстро распространив их на более молодых сограждан, более 3,4 миллиона человек получили третью дозу вакцины от коронавируса. По мере приближения крайнего срока действия прививочных паспортов людей, спрос на третью дозу в Израиле увеличился.

По словам премьер-министра Израиля Нафтали Бенета, очередную волну заболеваемости в стране пока удается сдерживать. Так, за последние две недели среднесуточное число случаев заражения снизилось примерно на 54 процента, а число тяжелых случаев среди госпитализированных уменьшилось.

Напомним, что в августе глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейсус заявил, что на использование бустерной прививки от коронавируса нужно наложить временный мораторий.

Президенту США Джо Байдену публично сделали третью бустерную прививку от коронавируса. Какой именно вакциной привился в этот раз американский лидер, не уточнили.