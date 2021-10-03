Бустерні щеплення: для COVID-паспорта в Ізраїлі тепер потрібно отримати три дози вакцини

Уряд країни анулює сертифікати більше мільйона чоловік. Понад 3 млн ізраїльтян вже отримали третю дозу вакцини проти COVID-19.

Уряд Ізраїлю 3 жовтня прийняли рішення про необхідність третього щеплення для отримання COVID-паспорта, таким чином позбавивши більше мільйона своїх громадян сертифікатів про вакцинацію. Про це повідомляє New York Times.

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З цього моменту бустерна щеплення є обов'язковою умовою для отримання COVID-сертифікату в Ізраїлі. Уряд оголосив, що незабаром анулює паспорта щеплень більш ніж у мільйон чоловік, в число яких потраплять в основному ті, хто має право на третє щеплення, але ще не встиг його отримати.

Ті, хто вакцинувався більш ніж півроку тому, будуть зобов'язані отримати бустерний дозу вакцини, щоб їх COVID-паспорт продовжив діяти. Тільки з ним ізраїльтяни можуть відвідувати бари, ресторани, кафе та інші громадські місця, в тому числі і робочі офіси багатьох компаній.

Зміни відбулися на тлі того, що ізраїльські експерти і чиновники охорони здоров'я виявили значне ослаблення імунітету у людей через п'ять-шість місяців після другої дози вакцини Pfizer. Також на такий крок з боку уряду вплинула інформація про ефективність ревакцинації в умовах поширення нового штаму коронавірусу "Дельта".

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З того часу, як у серпні уряд Ізраїлю зробив доступними ревакцинації, почавши зі старших вікових груп і швидко поширивши їх на більш молодих співгромадян, понад 3,4 мільйона осіб отримали третю дозу вакцини від коронавірусу. По мірі наближення крайнього терміну дії СOVID-паспортів людей, попит на третю дозу в Ізраїлі збільшився.

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета, чергову хвилю захворювання в країні поки вдається стримувати. Так, за останні два тижні середньодобове число випадків зараження знизилося приблизно на 54 відсотків, а число важких випадків серед госпіталізованих зменшилася.

Нагадаємо, що в серпні глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адан Гебрейсус заявив, що на використання бустерного щеплення від коронавірусу потрібно накласти тимчасовий мораторій.

Президенту США Джо Байдену публічно зробили третє бустерне щеплення від коронавірусу. Якою саме вакциною прищепився в цей раз американський лідер, не уточнювали.