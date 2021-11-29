Спецназ і сльозогінний газ. У Тбілісі поліція розганяє прихильників Саакашвілі (відео)

На подвір'ї тбіліського суду зібралися сотні прихильників колишнього президента. Місцева поліція намагається їх розігнати, застосовує спецзасоби.

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі вперше після свого арешту на початку жовтня особисто з’явився на судовому засіданні. До суду його доставили з лікарні міста Горі, де він проходив відновлення після виходу з голодування, яке тривало більше місяця. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Перед будинком суду в Тбілісі зібралися численні прихильники експрезидента, які перекрили дорогу. Були зіткнення з поліцією, кількох учасників акції затримано.

До будівлі суду прибув спецназ.

На вулиці чути вигуки на підтримку політика. Посилені наряди поліції не дозволяють протестувальникам і журналістам підійти до будівлі. Перед початком слухання поліція намагалася розігнати протестувальників із застосуванням сльозогінного газу. Перший канал Громадської телерадіокомпанії — єдине ЗМІ, співробітникам якого дозволено бути присутнім на засіданні.

Раніше Саакашвілі був заочно засуджений до ув'язнення, а тепер судова влада Грузії проводить розгляд у новій справі. Колишнього президента звинувачують у зловживанні службовими повноваженнями під час розгону демонстрації у листопаді 2007 року, а також незаконній конфіскації майна підприємця Бадрі Патаркацишвілі.

Саакашвілі вважає себе невинним, не визнає грузинську судову систему та прокуратуру, а суд називає комедією з наперед визначеним результатом.

Водночас він наполіг на особистій присутності під час суду. Насамперед місцева влада відмовляла йому в цьому, нібито з міркувань безпеки. Але потім все ж таки поступилися вимогам, про які говорили і представники зарубіжних держав.

Раніше Фокус повідомляв, що депутатка Верховної Ради Ліза Ясько розповіла про тортури Саакашвілі в ув'язненні. З її слів, здоров'я політика сильно підірвано, а на відновлення знадобиться "багато часу".