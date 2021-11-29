Спецназ и слезоточивый газ: полиция разгоняет сторонников Саакашвили в Тбилиси (видео)

Во дворе тбилисского суда собрались сотни сторонников бывшего президента. Местная полиция пытается их разогнать, применяет спецсредства.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили впервые после своего ареста в начале октября лично появился на судебном заседании. В суд его доставили из больницы города Гори, где он проходил восстановление после выхода из голодовки, длившейся больше месяца. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Перед зданием суда в Тбилиси собрались многочисленные сторонники экс-президента, которые перекрыли дорогу. Имели место столкновения с полицией, нескольких участников акции задержаны.

К зданию суда прибыл спецназ.

На улице слышны выкрики в поддержку политика. Усиленные наряды полиции не разрешают протестующим и журналистам подойти к зданию. Перед началом слушания полиция пыталась разогнать протестующих с применением слезоточивого газа. Первый канал Общественной телерадиокомпании — единственное СМИ, сотрудникам которого разрешено присутствовать на заседании.

Ранее Саакашвили был заочно приговорен к заключению, а теперь судебные власти Грузии проводят разбирательство по новому делу. Бывшего президента обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями во время разгона демонстрации в ноябре 2007 года, а также незаконной конфискации имущества предпринимателя Бадри Патаркацишвили.

Саакашвили считает себя невиновным, не признает грузинскую судебную систему и прокуратуру, а суд называет комедией с заранее определенным исходом.

Вместе с тем, он настоял на личном присутствии во время суда. Прежде местные власти отказывали ему в этом, якобы по соображениям безопасности. Но затем все же уступили требованиям, о которых говорили и представители зарубежных государств.

Ранее Фокус сообщал, что депутат Верховной Рады Лиза Ясько рассказала о пытках Саакашвили в заключении. По ее словам, здоровье политика сильно подорвано, а на восстановление понадобится "много времени".