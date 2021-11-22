"До этого Миша выглядел намного лучше": Ясько рассказала о пытках Саакашвили в заключении

Нардеп утверждает, что здоровье политика подорвано окончательно, а на восстановление уйдет "много времени".

Народная депутат Елизавета Ясько заявила, что состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подорвано в результате пыток и психологического давления. Об этом во время общения с журналистами, передает TV Pirveli.

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"До этого Миша выглядел намного лучше, но теперь я понимаю, что его здоровье окончательно подорвано. Насилие, пытки и психологическое давление, которые были применены к нему в Глдани, безусловно повлияли на это. Я не врач, и мне сложно оценить его состояние, но я вижу, что он ослабел и страдает от различных нарушений здоровья. Думаю, на восстановление уйдет много времени. Сейчас очень важно заняться поисками методов для его реабилитации, но, конечно же, на свободе", — сказала она.

Позже об этом рассказал и адвокат политика Димитри Садзаглишвили.

"В нормальных странах за пытки и нечеловеческое обращение заключенного выпустили бы на свободу, во всяком случае, предоставили бы возможность выздоровления не в условиях заключения, а в гражданской клинике", — рассказал он.

Напомним, экс-президента Грузии арестовали по возвращению в страну 1 октября. Сперва Саакашвили отправили в тюрьму Рустави, но потом перевели в тюремную больницу грузинской столицы. С момента объявления голодовки политик успел потерять сознание, а сейчас медики оценивают его состояние как критическое.

Известно, что Саакашвили проходит по пяти уголовным делам. По двум из них его уже приговорили к 9 годам лишения свободы, хотя сам он все обвинения отрицает.

Также Фокус рассказывал, что политик решил прекратить голодовку 19 ноября, аргументируя это тем, что его действия стали "оружием русских".