Саакашвили потерял сознание в тюрьме (видео)

Реаниматолог Ника Гварамия сообщила, что сейчас сложно поставить диагноз и установить причины инцидента, поскольку нужны результаты всех анализов.

Депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько, ссылаясь на слова адвокатов бывшего президента Грузии Мехеила Саакашвили, рассказала, что в комнате для свиданий он упал в обморок. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

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В свою очередь, врач Ника Гварамия, которая после короткого обморока осматривала экс-президента в палате реанимации, сказала, что состояние его здоровья стабилизируется, и что все показатели в норме.

"Сейчас сложно поставить диагноз, нужны результаты многих анализов, после чего мы сообщим причины потери сознания", — сообщила врач-реаниматолог Ника Гварамия.

Грузинские журналисты отмечают, что благодаря своевременной помощи состояние экс-президента пришло в норму. Ранее бывший президент Грузии и губернатор Одесской области, который содержится в грузинском СИЗО, упал в обморок в комнате для свиданий, где встречался с адвокатом. После этого его перевели в реанимационное отделение.

Местные журналисты заявляют, что Саакашвили нужно направить в гражданскую больницу, местные же власти утверждают, что его якобы смогут похитить, если он будет находиться в тюремной больнице.

По заявлениям Саакашвили, он продолжает голодать уже 49-й день кряду.

Бывший грузинский президент, у которого украинское гражданство, в конце прошлого месяца тайно приехал на родину, спустя несколько дней полиция задержали его в Тбилиси, в дальнейшем он был переведен в пенитенциарное учреждение города Рустави.

После объявления голодовки, тюремное руководство перевело Саакашвили в больницу.

Местные власти обвиняют его в нескольких уголовных правонарушениях. Ранее они неоднократно заявляли, что задержат экс-президента при пересечении границы. В свою очередь, Саакашвили называет свое содержание под стражей противозаконным и отрицает обвинения.

Ранее Фокус сообщал, ссылаясь на заявление ЕСПЧ, что есть прямой риск для здоровья Михаила Саакашвили. В соответствии с постановлением ЕСПЧ, от грузинского правительства необходимо требовать отчет о состоянии здоровья экс-президента страны.