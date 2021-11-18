Саакашвілі знепритомнів у в'язниці (відео)

Реаніматологиня Ніка Гварамія повідомила, що зараз складно поставити діагноз і встановити причини інциденту, оскільки потрібні результати всіх аналізів.

Депутатка Верховної Ради України Ліза Ясько, посилаючись на слова адвокатів колишнього президента Грузії Мехеіла Саакашвілі, розповіла, що в кімнаті для побачень він зомлів. Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

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У свою чергу лікарка Ніка Гварамія, яка після короткої непритомності оглядала експрезидента в палаті реанімації, сказала, що стан його здоров'я стабілізується, і що всі показники в нормі.

"Зараз складно поставити діагноз, потрібні результати багатьох аналізів, після чого ми повідомимо про причини втрати свідомості", — повідомила лікар-реаніматолог Ніка Гварамія.

Грузинські журналісти зазначають, що завдяки своєчасній допомозі стан експрезидента прийшов у норму. Раніше колишній президент Грузії та губернатор Одеської області, який перебуває в грузинському СІЗО, втратив свідомість у кімнаті для побачень, де зустрічався з адвокатом. Після цього його перевели до реанімаційного відділення.

Місцеві журналісти заявляють, що Саакашвілі потрібно направити до цивільної лікарні, місцева ж влада стверджує, що його нібито зможуть викрасти, якщо він перебуватиме в тюремній лікарні.

За заявами Саакашвілі, він продовжує голодувати вже 49-й день поспіль.

Колишній грузинський президент, у якого українське громадянство, наприкінці минулого місяця таємно приїхав на батьківщину, за кілька днів поліція затримали його в Тбілісі, надалі його перевели до пенітенціарної установи міста Руставі.

Після оголошення голодування, тюремне керівництво перевело Саакашвілі до лікарні.

Місцева влада звинувачує його в кількох кримінальних правопорушеннях. Раніше вони неодноразово заявляли, що затримають експрезидента під час перетину кордону. У свою чергу Саакашвілі називає своє утримання під вартою протизаконним і заперечує звинувачення.

Раніше Фокус повідомляв, посилаючись на заяву ЄСПЛ, що є прямий ризик для здоров'я Міхеіла Саакашвілі. Відповідно до ухвали ЄСПЛ, від грузинського уряду необхідно вимагати звіт про стан здоров'я експрезидента країни.