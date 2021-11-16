Здоров'ю Саакашвілі загрожує безпосередня небезпека, — ЄСПЛ

Згідно з рішенням суду, від грузинського уряду варто вимагати звіту про стан здоров'я колишнього президента.

Європейський суд з прав людини визнав, що колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі, який перебуває під вартою, загрожує безпосередній ризик. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла Людмила Денісова, уповноважена ВР України з прав людини, з посиланням на пресреліз ЄСПЛ.

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Денісова зазначає, що 10 листопада цього року ЄСПЛ ухвалив, що, згідно з правилом 39 Регламенту суду, потрібно вимагати від грузинського уряду повідомити представників ЄСПЛ про стан здоров'я колишнього президента Саакашвілі, щоб організувати його безпеку в тюремній камері, де його наразі утримують.

Постанова ЄСПЛ вимагає надати Саакашвілі необхідну медичну допомогу, щоб він міг відновитися після голодування

Більше того, згідно з вимогою, необхідно скласти план лікування заявника.

Водночас суд закликає заявника припинити голодування. Сторонам також пропонується у двотижневий термін — до 24 листопада цього року — звітувати про вжиття таких тимчасових заходів.

Про необхідні заходи йдеться в пресрелізі ЄСПЛ у справі "Саакашвілі проти Грузії" (заява № 54641/21), який було опубліковано сьогодні, 16 листопада.

Стверджуючи застосування згаданих заходів, ЄСПЛ врахував аргументи, наведені у клопотанні Міхеіла Саакашвілі про переведення його до громадянської лікарні, що радили зробити медичний консиліум та Омбудсмени Грузії та України.

Нагадаємо, Фокус повідомляв з посиланням на українського омбудсмена з прав людини Людмилу Денісову, що в грузинській тюремній лікарні, де зараз утримують Саакашвілі, немає потрібного обладнання, за допомогою якого можна було б допомогти політику. За її словами, їй не дозволили відвідати колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в тюремній лікарні селища Глдані.

Раніше Фокус писав, що в центрі грузинської столиці зібралися десятки тисяч протестувальників, які вимагали звільнити Саакашвілі. Журналісти стверджують, що на акцію вийшли від 20 до 50 тисяч громадян країни. Протестувальники зайняли всю головну площу міста та довколишній проспект.