Здоровью Саакашвили угрожает непосредственная опасность, — ЕСПЧ

Согласно решению суда, от грузинского правительства нужно потребовать отчета о состоянии здоровья бывшего президента.

Европейский суд по правам человека признал, что бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили, который содержится под стражей, угрожает непосредственный риск. Об этом на своей странице в Facebook рассказала Людмила Денисова, уполномоченный ВР Украины по правам человека со ссылкой на пресс-релиз ЕСПЧ.

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Денисова отмечает, что 10 ноября этого года ЕСПЧ постановил что, согласно правилу 39 Регламента суда, нужно потребовать от грузинского правительства сообщить представителям ЕСПЧ о состоянии здоровья бывшего президента Саакашвили, дабы обеспечить его безопасности в тюремного камере, где его сейчас содержат.

Постановление ЕСПЧ требует оказать Саакашвили необходимую медицинскую помощь, чтобы он мог восстановиться после голодовки

Более того, согласно требованию, нужно составить план лечения заявителя.

Вместе с тем, суд призывает заявителя прекратить голодовку. Сторонам также предлагается в двухнедельный срок — до 24 ноября этого года — отчитаться о принятии таких временных мер.

О необходимых мерах говорится в пресс-релизе ЕСПЧ по по делу "Саакашвили против Грузии" (заявление № 54641/21), который был опубликован сегодня, 16 ноября.

Утверждая применение упомянутых мер, ЕСПЧ учел аргументы, приведенные в ходатайстве Михеила Саакашвили о переводе его в гражданскую больницу, что советовали сделать медицинский консилиум и Омбудсманы Грузии и Украины.

Напомним, Фокус сообщал со ссылкой на украинского омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову, что в грузинской тюремной больнице, где сейчас содержат Саакашвили, нет нужного оборудования, с помощью которого можно было бы оказать помощь политику. По ее словам, ей не позволили посетить бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в тюремной больнице поселка Глдани.

Ранее Фокус писал, что в центре грузинской столицы собрались десятки тысяч протестующих, которые потребовали освободить Саакашвили. Журналисты утверждают, что на акцию вышли от 20 до 50 тыс. граждан страны. Протестующие заняли всю главную площадь города и близлежащий проспект.