Денисову не пустили к Саакашвили в тюремную больницу: что сейчас известно о состоянии политика (видео)

Как утверждает украинский омбудсмен, в тюремной больнице нет нужного оборудования для оказания помощи политику. Денисова намерена обращаться в ЕСПЧ.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова не смогла посетить экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в тюремной больнице поселка Глдани, ее туда не пустили.

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Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

"Сегодня мне отказано в посещении гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 г. Глдани (Грузия)", — говорится в сообщении.

Министерство юстиции Грузии пообещало отправить письмо и указать причину отказа, на данном этапе оно готовится.

Денисова намерена встретиться с руководством и главным врачом тюремной больницы, чтобы обсудить условия содержания и лечения заключенного. Выяснить, какое в учреждении есть оборудование и специалисты.

"На сегодняшний день мы имеем противоречивые данные и о состоянии здоровья Михеила Саакашвили, и о том, каким образом, если состояние здоровья ухудшится, они будут проводить реанимационные процедуры в отсутствие, как мы обладаем информацией, оборудования и профессионально подготовленных врачей", — сообщила омбудсмен.

По ее словам, пока известно что есть только аппарат КТ, который забрали из республиканской больницы. Он находится в палате заключенного.

"Мы можем предполагать, что в этой больнице тюремной нет квалифицированных врачей, потому что 14 ноября, когда ухудшилось состояние Саакашвили, была вызвана скорая помощь из другой клиники, государственной", — подчеркнула Денисова.

Представитель Украины отметила, что будет обращаться в Европейский суд по правам человека в связи с нарушениями, которые осуществляются по отношении к экс-президенту. Это и публикация кадров его перемещения из колонии в тюремную больницу, и психологическое давление.

[ + – ] Денисова в Грузии

Напомним, что украино-грузинский политик Михеил Саакашвили с недавних пор находится в тюремной больнице Глдани. Его туда перевели из колонии, чтобы не допустить ухудшение здоровья, вызванного голодовкой (Саакашвили объявил ее 1 октября). Недавно политик заявил, что возобновит прием пищи только в том случае, если его переведут из тюремной больницы в гражданскую.

Нардеп Елизавета Ясько, которой приписывают роман с Саакашвили, в день его перемещения в тюремную больницу сообщила, что Глдани — это самое опасное место для жизни политика.