Саакашвили госпитализировали: что известно о местонахождении политика (видео)

По словам нардепа Елизаветы Ясько, политика перевели в "самое опасное для его жизни" место.

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили перевели из исправительной колонии в медучреждение. Информацию подтвердила Пенитенциарная служба страны.

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В учреждении отчитались, что экс-президента перевели в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18, чтобы не допустить ухудшения состояния его здоровья, а также в связи с "повышенной опасностью".

Дополнительную информацию в службе пообещали предоставлять общественности поэтапно.

В то же время нардеп Елизавета Ясько, которая завела роман с грузинским экс-президентом, написала в своем Facebook о месте, куда отвезли Саакашвили. По ее словам, оно "самое опасное для его жизни".

"Вопреки заявлениям консилиума врачей, грузинского и украинского обмудсменов, позиции Украины, его перевели в самое опасное место для его жизни — Глдани!" — написала политик.

Перед этим Ясько опубликовала видео с вертолетом, которым Саакашвили транспортировали из тюрьмы в больницу.

Сам Саакашвили ранее отказывался ложиться в тюремную больницу, так как считает, что ему там может грозить опасность. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что больница не предназначена для нормального лечения политика.

Также Денисова 8 ноября заявила о стремительном ухудшении состояния здоровья Саакашвили и отметила, что ситуация меняется каждый час.

Накануне Пенитенциарной служба Грузии опубликовала видео, где Саакашвили ест якобы детское питание. Для СМИ служба разместила фото баночек с кашами и соки. Информация быстро распространилась журналистами, что возмутило политика. По его словам, это были прописанные докторами минералы и добавки для укрепления его здоровья, а не еда. После публикаций о том, что он ест, Саакашвили и вовсе отказался принимать прописанное ему врачами.

Голодовку Михеил Саакашвили объявил сразу после своего задержания, 1 октября. За все это время вес политика снизился на 20 кг, его здоровье ухудшается с каждым днем.